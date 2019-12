Ce făcea Vlăduța Lupău, noua senzație de pe Youtube, înainte să devină cunoscută

Vlăduța Lupău a devenit cunoscută peste noapte, iar acum este luată la bani mărunți de fanii ei. Ce ar trebui să știe cei care o iubesc despre trecutul său? În ce scandal a fost implicată?

Noua senzație a YouTube-ului are un trecut conversat. Cântăreața a fost implicată într-un scandal în toată regula. Proaspăt căsătorită și din ce în ce mai mult în atenția tuturor, Vlăduța este acum luată la bani mărunți. Toți cei care o admirau s-au dovedit a fi foarte supărați de cele auzite. Una dintre cele mai apreciate artiste ale momentului s-a căsătorit în urmă cu puțin timp cu un fotbalist de la CFR Cluj. Cu toate că acum are o viață de poveste, nu tot timpul a fost așa de liniștită. Actualul soț al solistei, Adrian Rus, s-ar fi certat rău cu un fost iubit al Vlăduței la un festival. Mai mult decât atât, cei doi bărbați au trecut rapid de la jigniri la violență, iar când spiritele s-au încins prea tare, a fost nevoită intervenția jandarmilor aflați la eveniment. „Îmi era foarte simpatică și zâmbetul mi-a plăcut cel mai mult la ea. Dacă nu făceam eu primul pas, poate eram tot în aceeași relație de prietenie”, a declarat Adrian Rus.

„L-am cunoscut la o cântare. Un profesor de-al meu avea un eveniment la un lac, tatăl lui era acolo, eu cântam, iar la un moment dat a venit și el. Cînd m-a cerut de soție a făcut un scenariu cu poliția. Tatăl lui a fost în Poliție, așa a putut aranja surpriza, astfel încât sî fiu chiar surprinsă. El joacă fotbal la CFR Cluj. Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o saă avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el că mă iubește”

Vlăduța Lupău (Sursa: a1.ro)