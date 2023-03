„De la agonie la extaz, într-un minut”. Adrian Mutu, devastat de emoții după meciul FC Botoșani – Rapid, Dragoș Grigore l-a copiat pe Zlatan Ibrahimovic

FC Botoșani – Rapid a fost meciul care închis ziua de fotbal din SuperLiga României. Oaspeții s-au impus cu 2-1, golul victoriei fiind reușit din foarfecă de fundașul central Dragoș Grigore, în minutul 90+4. Adrian Mutu a recunoscut că a avut foarte mari emoții.

FC Botoșani – Rapid 1-2 a fost ultimul meci al zilei din etapa cu numărul 28 din SuperLiga României. Primul gol al partidei a fost marcat de Pănoiu, cu un lut frumos, în minutul 42. Gazdele au început excelent repriza secundă și a avut mai multe ocazii, dar portarul Moldovan a respins șutul lui Dican și tot el a evitat autogolul lui Junior Morais. S-a evidențiat și la lovitura cu capul expediată de Mutombo, când balonul a fost deviat în bară.

Ultimele minute au fost superbe. Camara a egalat în minutul 90, dar după patru minute Dragoș Grigore și-a adus echipa în avantaj, cu un balon trimis în poartă din foarfecă. Reușita lui a adus aminte de execuțiile lui Zlatan Ibrahimovic.

Adrian Mutu a recunoscut la finalul partidei că a avut mari emoții. Antrenorul giuleștenilor s-a plâns că Jayson Papeau a fost faultat dur. În tur, francezul a fost lovit dur de bulgarul Ivanov și a avut nevoie de operație. Șase luni a durat recuperarea.

„Am trecut de la agonie la extaz într-un minut. Mă bucur că am câștigat acest meci, pe un teren greu. Am întâlnit o echipă bună. Am fost puțin frustrat, e normal când iei un gol în minutul 90, dar speranța moare ultima, am sperat.

Papeau a fost călcat când a sărit la cap, a intrat bine, a dat pasa la golul doi. Mă bucur că cei care au intrat și-au adus aportul. Trebuie să fim toți conectați.

Asta vrem, să ajungem cât mai sus, asta sperăm. Urmează un meci complicat cu Hermannstadt, o echipă periculoasă”, a spus Adrian Mutu.