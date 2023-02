Fotbalistul de la Rapid căruia „îi face mama geanta”. „Ce echipă să te mai ia, când spui asta, om în toată firea?!”

Antonio Sefer este unul dintre cei mai curtați jucători de la Rapid. În această iarnă a vrut să-l transfere Zulte Waregem, echipă care luptă la retrogradare în prima ligă din Belgia, dar fotbalistul a refuzat contractul pentru că a considerat că salariul este mult prea mic. Impresarul Florin Manea i-a transmis că nu o să aibă prea multe propuneri tentante pentru că reprezentanții cluburilor importante se uită foarte mult și la viața extrasportivă.

Antonio Sefer a avut o ofertă din Belgia în această iarnă. Zulte Waregem oferea clubului Rapid 700.000 de euro, iar jucătorului un contract lunar de 11.000 de euro, plus bonusuri și prime. Fotbalistul a refuzat propunerea și a spus că preferă să rămână în Giulești. Sefer a avut o ofertă și acum câteva luni, când Maccabi Tel Aviv a propus 400.000 de euro pentru transfer. Tot jucătorul a fost cel care a spus „pas”, după ce s-a sfătuit cu mama lui.

Deciziile atacantului rapidist sunt aspru criticate de Florin Manea. Cei doi au lucrat împreună, dar impresarul este convins că jucătorul nu va avea nicio ofertă de la un club serios.

„Pe Antonio Sefer s-a pus presiune să renunțe la mine. Nu știu, or fi vrut să fie reprezentat de un agent mai cuminte. S-a răcit și relația între mine și el, din cauza asta. Am decis ca fiecare să meargă pe drumul lui. Chiar eu i-am zis: «Du-te, că dacă ești cu mine ai probleme». Nu mă sunau să-i prelungească contractul, niște șicane dintr-astea copilărești. Dar am aceeași clauză ca și la Rareș Ilie, trebuie să primesc 30% dintr-un viitor transfer.

Sefer pune pe Facebook: «Mi-a făcut mama geanta să plec în cantonament». La 23 de ani (n.r. – Sefer va împlini 23 de ani pe 22 aprilie). Cine vrea să te transfere citește acolo, ia la puricat tot ce ai postat, e atent la tot. Cum să pui că îți face mama geanta, om în toată firea?

Păi, cine vrea să te transfere o să creadă că trebuie să te ia la pachet cu maică-ta. Trebuie să ai grijă ce postezi, pentru că cei de afară verifică tot. Vor să vadă cum gândești, dacă ești independent, dacă ești matur, dacă ai imagine curată”, a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.