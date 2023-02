Rapid a transferat „un vrăjitor”, fost campion cu PSG. „Așa arată fotbalul pe care vreau să-l joc” – FOTO

Rapid a transferat în sfârșit un fotbalist care să știe să „vrăjească” apărarea adversă, cu driblinguri și pase spectaculoase. Hervin Ongenda a semnat un contract pe un an și jumătate și a fost prezentat pe contul oficial de Facebook al grupării din Giulești.

Adrian Mutu strigă de mult timp că are nevoie de jucători și a primit astăzi un fotbalist foarte tehnic, care a încântat de multe ori pe stadioanele din România. Francezul Hervin Ongenda a semnat cu Rapid un contract pe an și jumătate. Jucătorul a negociat și cu FC Argeș și a explicat de ce a ales gruparea de lângă Podul Grant.

„Mă simt foarte bine. Am ales să vin la Rapid pentru că este un club important în istoria fotbalului românesc, este o echipă bună, care a arătat bine în acest sezon. Am jucat de două ori împotriva Rapidului. Este o echipă puternică și are un caracter bine dezvoltat.

Jucătorii se luptă pentru fiecare minge, aleargă foarte mult. Meciurile jucate împotriva Rapidului au fost niște meciuri foarte dificile. Sunt nerăbdător să joc pe Giulești. Am văzut că aici este o atmosferă incredibilă. Așa arată fotbalul pe care îmi place să îl joc”, a declarat Hervin Ongenda, conform fcrapid.ro.