De ce tot amână Nicoleta Nucă nunta. Ce spune despre relaţia cu Alex Ursache: „Evenimentul nu schimbă situaţia” VIDEO EXCLUSIV

Solista Nicoleta Nucă a bifat anul trecut o premieră și a spart gheața în lumea cinematografiei. A prins un rol secundar într-o producție italo-americană, care s-a filmat în Sicilia și care va avea premiera în vară. Prezentă, miercuri seară, la Cineplexx Băneasa, la lansarea filmului „Ramon”, care va intra în cinematografe din 3 februarie, artista ne-a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre provocările rolului său. De ce tot amână Nicoleta Nucă nunta cu Alex Ursache.

Nicoleta Nucă așteaptă cu nerăbdare luna iunie, când se va lansa „Sicilian Holiday”, filmul în care își va face debutul ca actriță. Cântăreața vrea să ia lecții de actorie, dorindu-și să mai apară astfel de ocazii și să fie foarte bine pregătită.

Playtech Știri: Nicoleta, cum se anunță 2023 pentru tine?

Nicoleta Nucă: Sper să fie un an mai bun, în special din punct de vedere profesional, să fie ceva mai multă mișcare. Dacă tot am trecut, în sfârșit, de pandemia asta și a reînceput un pic treaba, poate așa o să înceapă să se miște lucrurile ceva mai repede în diferite direcții.

Ce obiective ai la început de an?

Muzica este pe prima poziție în clasament, cu siguranță o să urmeze piese noi, momentan încă nu avem nimic stabilit, e abia început de an și la noi, la artiști, ianuarie este o lună incertă, un pic inexistentă din punct de vedere profesional. Urmează să facem întâlnirile de început de an, să facem planul pentru ce urmează.

Nicoleta Nucă își va sărbători ziua de naștere la Londra

De ce nu ești în vacanță?

O să plecăm un pic mai spre finalul lunii, de ziua mea. Vom merge în Londra, într-o mică vacanță. Eu îmi doresc foarte mult să ajung în Londra, am mai fost, mi-a plăcut foarte mult.

Ce îți dorești de ziua ta?

Nimic în mod special. Din punct de vedere material, ar fi superficial din partea mea să îmi doresc ceva. Ok, ca orice fată, îmi doresc încă o paletă de make-up, încă o rochie, încă o pereche de nu știu ce încălțări, dar nu este ceva de care să nu mă pot lipsi. În schimb, cu siguranță îmi doresc să fiu în continuare sănătoasă, pentru că, Doamne ajută, la capitolul sănătate stau foarte bine. Îmi doresc să fiu mai energică, să am mai multă inspirație, să fiu mai motivată. Am ceva așteptări un pic mari de la mine, toate deodată vreau să fie, dar și un pic de răbdare.

Dar este și anul în care te vom vedea în postura de actriță.

Da, exact, anul acesta apare filmul pentru care am filmat anul trecut, se numește “Sicilian Holiday” și va apărea undeva în iunie 2023, deci nu a mai rămas chiar atât de mult timp.

„Rolul meu implică să fiu urâțică, chiar foarte urâțică”

Ce rol ai?

Provocarea principală cred că a fost în ceea ce privește aspectul fizic al personajului meu, pentru că nu am fost eu, Nicoleta, obișnuită cu machiajul drăguț, cu totul pus la punct. A fost, din contră, extrema opusă. Rolul meu implică să fiu urâțică, chiar foarte urâțică. A fost o provocare în primele zile, cel puțin. A fost un machiaj transformațional și a fost greu în primele zile până m-am obișnuit să mă privesc în oglindă așa, mai ales că în zilele când filmam eram de dimineață până seara în aceeași ipostază: îmbrăcată în haine lălâi, urâțică, nemachiată pentru că asta implica rolul.

În privința caracterului personajului meu, tot așa a fost interesant. Pe de o parte, mă reprezenta într-o măsură rolul, dar totodată exista acea latură pe care eu nu o am și anume de o fată foarte nesigură, foarte închisă în ea, nesigură din cauza aspectului fizic, acesta este un lucru pe care eu l-am depășit de foarte mulți ani deja și atunci a fost ciudat. Dar mi-a plăcut pentru că m-a provocat, m-a scos din zona de confort.

Te gândești să aprofundezi domeniul, să iei niște cursuri de actorie? Poate mai vin și alte oferte.

Am mai făcut actorie, într-adevăr, nu a fost domeniul de bază. Din cauza faptului că mereu mă regăseam – nu știu cum- în ipostaza în care trebuia să fac o alegere între muzică și actorie, de fiecare dată am ales muzica și voi alege cu siguranță mereu muzica, pentru că este domeniul meu de suflet.

„Ocazia asta mi-a deschis ușile încrederii”

În noul context, s-au schimbat lucrurile?

Mă gândesc deja să mai fac un curs, ceva, de actorie, poate să mai capăt niște tehnici noi, pentru că mi-ar plăcea foarte mult să continui pe acest drum. Ocazia asta mi-a deschis ușile încrederii mele în ceea ce privește actoria. Mi-am dat seama că îmi place foarte mult, că mă simt foarte confortabil în fața camerelor, mă simt confortabil să mă mulez după personajul pe care îl am de studiat și îmi place ideea de provocare.

De ce tot amână Nicoleta Nucă nunta

2023 este anul în care Alex Ursache și tu veți deveni soț și soție?

Nu este nimic planificat. Nu poți să amâni sau să anulezi ceva ce nu era pus în calendar.

Nu era în calendar, dar era în plan.

Este în continuare. Nu este un plan la care am renunțat. Doar că o vom face la momentul potrivit, când ne vom simți ambii în punctul în care nu mai avem alte treburi, poate mai importante decât o foaie de la Starea Civilă. Până la urmă, în afară de acel act, evenimentul nu ne schimbă cu nimic relația și situația.

Video: Daniel Bălan