Ce procedură și-a făcut Nicoleta Nucă după ce fanii i-au zis că arată ca un bărbat. Îndrăgita artistă a intrat în rândul vedetelor care au ales să apeleze la specialiști pentru o schimbare la nivelull feței. Este prima de acest gen pentru ea. Cântăreața a motivat de ce a luat această decizie.

Nicoleta Nucă, în vârstă de 28 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România. A pus întotdeauna emoție în piesele sale, iar fanii au apreciat-o pentru acest lucru. Recent, interpreta și-a deschis sufletul și a vorbit într-un interviu despre presiunea la care sunt expuse reprezentantele sexului frumos în privința modului în care arată sau cum se îmbracă.

Citește și: „Adevărul despre relația Nicoletei Nucă cu Ștefan Bănică Jr. s-a aflat, chiar după ce vedeta a fost cerută de soție (exclusiv)”

Îndrăgita artistă a apelat recent la o intervenție estetică la nivelul feței. Nicoleta Nucă și-a făcut o micropigmentare a buzelor, procedură în urma căreia buzele ei au o culoare mai naturală, ca după folosirea subtilă a rujului.

Interpreta a dezvăluit care este motivul pentru care a ales să facă micropigmentarea.

„Cred că treaba asta vine din dorința de confort și de a-mi ușura viața cât mai mult. Îmi place foarte mult să mă machiez, dar am și zile în care nu am chef să fac asta și pentru că tot vorbeam de acea presiune care există, mai ales în cazul femeilor din showbiz, mai bine zis persoanelor publice, există o presiune puțin mai mare față de felul în care arată în public.

Eu sunt genul de femeie care are foarte multă grijă de ea și chiar mi-am dorit să îmi ușurez viața prin chestia asta. Atunci când nu am chef să mă machiez, să am buzele puțin îmbujorate, ochii ușor conturați, astfel încât să am un aspect cât mai proaspăt și natural.”, a mărturisit Nicoleta Nucă, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.