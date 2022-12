Cel mai neinspirat cadou primit de Nicoleta Nucă de la iubitul ei. „Îmi pare rău pentru efort!”. Ce gafă a făcut Alex Ursache EXCLUSIV VIDEO

Nicoleta Nucă și Alex Ursache sunt împreună de 5 ani, iar căsătoria este doar o chestiune de timp. Până să descopere preferințele și gusturile cântăreței, toboșarul s-a străduit să îți surprindă jumătatea cu diverse cadouri, însă cu unele a dat-o în bară, deși a avut cele mai bune intenții. La rândul ei, artista a mizat pe diplomație, încercând să salveze aparențele. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Nicoleta Nuca ne-a povestit ce i-a adus Moș Nicolae de ziua ei, cum alege cadourile pentru cei dragi, cu ocazia Crăciunul, de ce lasă pe ultima sută de metri surpriza pentru logodnic, dar și ce strategie pune în aplicare cu Alex, pentru ca el să nu mai facă investiții în cadouri nepotrivite.

Ce cadou neinspirat a primit Nicoleta Nucă de la iubit: ,,îmi pare rău”

Playtech Știri: La mulți ani, Nicoleta! Cum este să o ții dintr-o petrecere în alta? În decembrie e Sfântul Nicolae, în ianuarie urmează ziua ta de naștere.

Nicoleta Nucă: Nu prea simt sărbătorile chiar așa. Nu dau atâta valoare sărbătorilor cum ar fi Moș Nicolae, poate ziua mea pentru mine este importantă, dar nu fac tam-tam. O zi în care sărbătorești că s-a dus un an din viața ta! Nu știu ce motiv de bucurie e acolo!

Cât de darnic a fost Moș Nicolae cu tine? Ce ți-a adus anul acesta?

Nu am vrut eu să fie darnic, pentru că nu am nevoie neapărat de treaba asta. Nu simt nevoia să primesc cadouri încontinuu, pentru orice sărbătoare, pentru orice aniversare. Sunt bine așa. Am primit într-adevăr dulciuri, pentru că de obicei asta aduce Moș Nicolae, flori și un cadou de la iubitul meu, dar care e al nostru.

De ce lasă Nicoleta Nucă pe ultima sută de metri achiziționarea cadoului pentru iubit

Anul acesta ți-ai pregătit bugetul pentru cadourile de Crăciun pentru cei dragi? Le cumperi din timp, le lași pe ultima sută de metri, încerci să afli ce și-ar dori, astfel încât să iei ceva potrivit, de care să se bucure?

Încerc să fac mici investigații, atunci când vine vorba de cadouri, cumva din timp să întreb printr-o a treia persoană ce i-ar plăcea, ce și-ar dori și în funcție de buget, bineînțeles, că dacă își dorește luna de pe cer, îmi pare rău, nu pot să ți-o cumpăr! Încerc să îmi dau seama ce și-ar dori persoanele din jurul meu și apoi pe ultima sută de metri să cumpăr cadourile. Nu sunt genul să le pregătesc din timp.

Cel puțin în cazul prietenului meu nu aș putea nicidecum să țin nimic ascuns în casă. Pentru că dacă doar menționez ideea că s-ar putea să-i fi luat deja cadoul, îmi face capul calendar în fiecare zi până la Crăciun. De curiozitate, vrea să știe, vrea să i-l dau din timp și atunci prefer să fac acest lucru cu o zi înainte de Crăciun, să nu știe nimic, să nu suspecteze nimic.

Nicoleta Nucă: “Alex nu m-a nimerit cu gusturile”

A existat ceva de-a lungul timpului care nu ți-a plăcut? Mă refer la un cadou de Crăciun primit de la iubitul tău. Ești o tipă directă sau te folosești de diplomație într-un astfel de caz?

Prefer diplomația, până la urmă. Am diplomația în sânge! Încerc să spun lucrurile sincer, într-un mod cât mai frumos, nu îmi place să fiu tranșantă și poate să jignesc prin cuvintele mele.

Am avut și eșecuri, bineînțeles, s-au întâmplat pe care frumos le-am scăldat într-un mod drăguț să înțeleagă că, poate, nu știu, n-a fost foarte inspirată alegerea acelui obiect sau mărimea n-a nimerit-o foarte bine sau că ar fi făcut bine să mă întrebe mai din timp dacă îmi place acel lucru ca apoi să nu se supere dacă nu îl port, de exemplu.

Că s-a întâmplat și o situație așa, să îmi ia o chestie, pe care am purtat-o de două ori cred că maximum și mă tot întreba de ea.

Despre ce obiect vorbim?

Despre o rochie, care nu a fost neapărat pe placul meu. Am purtat-o de două ori, m-am forțat, dar tot încercam să o scald așa până într-un moment în care cumva s-a prins, mi se pare logic. I-am spus că nu a fost foarte inspirată alegerea, nu am ce să zic. “Îmi pare rău că ai făcut efortul acesta!”.

Că până la urmă a fost un efort, o cheltuială și nu m-a nimerit cu gusturile. Atunci i-am spus: ”Întreabă-mă din timp că eu știu ce vreau sau dacă am idee ce mi-aș dori, îți spun! Nu te duce într-o zonă, ce crezi tu că mi-ar plăcea, pentru că e foarte probabil să nu nimerești!”.

La ce strategie apelează Nicoleta Nucă și prietenele ei

Să înțeleg că în prezent alegeți împreună cadourile?

Da, cumva am ajuns să am aceeași înțelegere pe care o am cu prietenele mele. Ne întrebăm una pe alta: ”Ce ți-ai dori? Nu am asta în momentul de față sau mi-ar plăcea asta!”.

Și stabilim ce este realizabil și ce nu și în funcție de asta ne cumpărăm cadourile. Așa și cu iubitul meu am început să facem, nu chiar atât de direct, dar cumva îi arunc așa câte o pietricică să se priceapă: ”Uite ce drăguță este chestia asta! Poate mi-o iei de Crăciun!”.