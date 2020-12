De ce sunt înnebuniți românii după varza murată. Misterul despre preparatul pe care toți îl iubesc

În sezonul rece, este nelipsită de pe mesele noastre, iar misterul despre preparatul pe care toţi îl iubesc a fost dezlegat. Iată de ce sunt înnebuniți românii după varza murată!

Varza murată, un deliciu iubit de toată lumea

Deşi este un aliment cu origini nemţeşti, varza murată este un preparat pe care toţi îl iubesc. Românii sunt înnebuniţi după varza murată şi pe bună dreptate. În primul rând, aceasta ajută la pregătirea sărmăluţelor, un adevărat deliciu culinar tradiţional românesc. Ce ar fi sărbătorile de iarnă fără sarmale, nu-i aşa?!

Varza călită cu raţă este un alt fel de mâncare extrem de apreciat de români, dar şi de străinii care vin în ţara noastră pentru acest preparat cu totul special. Printre zecile de feluri de mâncare gătite cu varză murată se numără şi cea de „varză a la Cluj”. Ce român nu a gustat vreodată reţeta cu totul specială?! Preparată cu orez, carne tocată şi servită cu multă smântână, varianta ardelenilor de a se bucura de această murătură este una minunată.

Desigur, varza murată tocată poate fi o salată extraordinară pentru cele mai gustoase fripturi. Aşadar, ai toate motivele să o treci în meniu pentru zilele următoare.

Varza murată, un leac naturist “la modă”

Dacă până acum am vorbit despre varza murată în bucătărie, experţii în tratamente naturiste îţi spun care sunt motivele pentru care acest preparat este atât de mult iubit, dar şi apreciat. Alimentul nelipsit din bucătăria românească în sezonul rece are adevărate beneficii pentru organism.

Cu un conţinut bogat din vitaminele C, A, E, aceasta asigură sănătatea celulelor, în timp ce vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B9, alături de calciu, magneziu şi fier oferă astfel corpului nostru substanţele nutritive de care are nevoie. De asemenea, zeama are calităţi antiinflamatoare şi antioxidante.

Un alt motiv pentru care este atât de îndrăgită este faptul că poate fi consumată cu încredere şi de cei care ţin dietă. Asta pentru că varza stimulează arderea grăsimilor şi scade pofta de mâncare. Mai mult, are proprietatea de a lupta cu anemia şi cu oboseala, dar şi cu îmbătrânirea organismului, spun specialiştii.

“Varza murată conţine mai multă vitamina C decât varza în stare crudă, ajutând la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, în varza murată se găseşte vitamina B12, fiind singurul aliment vegetal care o conţine, care încetineşte îmbătrânirea şi protejează sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie. Mai mult decât atât, varza murată este excelentă în tratarea ulcerului, deoarece aceasta conţine vitamina U, vitamină antiulceroasă. Atât varza murată, cât şi cea crudă sunt recomandate în diete şi cure de slăbire datorită aportului caloric foarte redus. Persoanele hipotensive pot consuma zilnic câte un pahar de zeamă de varză murată, de asemenea şi persoanele care suferă de constipaţie”, explică dr. Cătălin Luca, medic internist, cu competenţă în apifitioterapie.

Aşadar, ai toate motivele din lume să consumi cât mai des acest aliment pe cât de gustos, pe atât de sănătos.