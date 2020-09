De ce sticlele de vin se țin doar pe orizontală. Românii nici nu au băgat de seamă acest detaliu important

Experții în oenologie au dezvăluit de ce sticlele de vine se păstrează doar pe orizontală. Numai așa vei obține un vin de calitate, mai ales că despre vin se spune că devine mai bun odata cu vârsta.

De acum vei bea numai vin de calitate. De ce se păstrează sticlele de vin numai pe orizontală. Secretul oenologilor

Obținerea unui vin bun, peste ani, depinde foarte tare de modul în care acesta este pătrat. Experții oenologi au explicat în ce condiții ar trebui păstrate sticlele de vin. Astfel, un vin de calitate, fie ca este alb, rose sau rosu, va putea fi savurat si peste ani de zile, cu conditia sa fie pus la păstrare în mod corect.

Acest lucru se poate realiza respectand mai multe reguli stricte, care tin de pozitionarea sticlelor de vin, de temperatura, umiditate, precum și de lumină. De asemenea, recipientul in care vinul este depozitat si dopul contribuie la păstrarea calității și rarfinarea lui în timp.

Care este secretul păstrării vinului pe orizontală

Depozitarea sticlelor de vin la orizontala este foarte importantă. Numai in acest fel va intra vinul in permanenta in contact cu dopul. Daca aceasta regula este incalcata, dopul se va usca si va permite patrunderea aerului in sticla de vin.

Cei care nu au de gând să păstreze sticlele de vin mai mulți ani, depozitarea la orizontală nu este neapărată. Însa te va ajuta sa economisesti spatiu si cu siguranta nu va avea un impact negativ asupra calitatii produsului.

Cum pot păstra vinurile locatarii de la bloc

Pentru o păstrare a vinului corectă este de preferat sa depozitam vinurile in spatii amenajate special, cum ar fi pivnitele. Cei care locuiesc la bloc și nu au pivnițe pot depozita vinul direct in dulapuri, pastrand regula amintită mai sus, sticlele trebuie sa ramana in pozitie orizontala.

În plus, trebuie sa se aibă în vedere și aerisirea frecventa a dulapului. Astfel se va evita ca umiditatea din el sa creasca si sa afecteze calitatea vinului. Conteazăși lemnul din care este confecționat dulapul. Acesta nu trebuie să dea semne de putrezire sau să miroasă a umed.

Colecția de vin din dulap

Înainte de a se așeza sticlele în dulap, spațiul trebuie curățat, pentru ca vinul să fie ferit de mucegai. Si nu amplasa niciodata vinul in dulapuri unde tii si alimente precum fructe sau legume. Acestea se pot altera si pot afecta astfel calitatea bauturii. Vinul mai poate fi păstrat și într-o cămară bine aerisită în care se vor monta rafturi.

Soluțiile sunt folosite și recomandate acelora care nu văr să păstreze ani mulți vinul. Colectionarii de vinuri își construiesc crame speciale sau au cel putin frigidere destinate păstrării vinului în condiții bune.

Unde își păstrează Vladimir Putin vinul

Cei cu adevarat pasionați de oneologie, care detin soiuri rare si foarte scumpe, le pastreaza direct in pivnitele producatorilor. Asta se întâmplă la Cricova, Republica Moldova, acolo unde își păstrează vinurile cei mai puternci oameni din lume, respectiv Vladimir Putin si Angela Merkel.