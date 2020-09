Vinul care va dispărea din România. De ce tot mai puțini fermieri îl produc, de fapt, și cât e de faimos

România este la un pas să își mai piardă încă o fărămână din istorie și identitate. Fermierii din țară își strigă disperarea. Tot mai puțini dintre ei mai reușesc să producă unul dintre cele mai iubite și consumate soiuri de vin românesc. De ce este pe cale de dispariție?

Anul 2020 ar putea aduce una dintre ultimele producții de zaibăr, vinul făcut celebru de Nea Mărin. În ciuda secetei de anul acesta, producătorii spun că zaibărul are o savoare aparte. Din nefericire, în ciuda faptului că a devenit marcă înregistrată în 2019, oamenii au renunțat, treptat, să îl mai facă.

„Tradiția familiei o respectăm cu desăvârșire, culegem via în ultima sâmbătă din septembrie. Producția din acest an este una foarte bună, în ciuda faptului că a fost o secetă cumplită în toată țara, producția la vie este una bună, am fost feriți și de dăunători și de boli… avem un an mulțumitor”, a spus Petrișor Mihai, producător de vin, pentru stirileprotv.ro.