De ce Ștefan Floroaica din serialul Lia locuiește tot în chirie: “Asta îmi doresc, ăsta este visul meu” VIDEO EXCLUSIV

Ștefan Floroaica este protagonistul serialului “Lia, soția soțului meu”, rol care i-a adus un capital de imagine, dar și diverse contracte cu branduri. Producătoarea Ruxandra Ion a fost cea care a văzut potențialul său actoricesc în urma castingului, când și-a adjudecat personajul Petru. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Impact, Ștefan ne-a spus că în urma proiectului de la Antena 1 nu s-a aventurat în investiții. Și-a schimbat mașina, dar locuiește în continuare cu chirie. Actorul își dorește, pe viitor, să aibă contracte în străinătate pe perioadă determinată, dar casa lui să rămână România.

Ștefan Floroaica: “Sunt 8 ani diferență între noi doi și ne vedem destul de rar”

Ștefan Floroaica ne-a vorbit și despre legătura cu Nicușor, fratele lui mai mare cu 8 ani ca el, care este stabilit în Italia de pe vremea când Ștefan avea doar 14 ani. Spre deosebire de mezin care a ajuns celebru, Nicușor și-a întemeiat o familie și este tatăl a doi copii. Ștefan este implicat într-o relație cu Sânziana Negru, însă este destul de discret în ceea ce privește viața personală.

Ce investiții ai făcut în urma apariției în serialul “Lia, soția soțului meu”? Ai simțit nevoia să îți cumperi o casă, de exemplu, din munca ta de actor?

Încă acumulez. Nu am făcut investiții mari. Mi-am luat o mașină. Locuiesc cu chirie, îmi oferă o libertate, pot pleca oricând de acolo și mă pot muta oriunde îmi doresc. În schimb, dacă aș avea o locuință a mea, cumva ar trebui să stau acolo, nu? Și numai acolo.

Cum e relația cu fratele tău? Ce diferență de vârstă este între voi? Cât de des vă vedeți?

Mă bucură întrebarea asta legată de fratele meu, pentru că întâmplător acum este în țară. El locuiește în Italia, la Roma. Sunt 8 ani diferență între noi doi și ne vedem destul de rar. Adică ultima oară când l-am văzut a fost acum un an și jumătate la concursul de la Roma, Europenele de Ju Jitsu.

Vine el mai des în țară sau mergi tu în Italia?

E mai ușor să mă duc eu acolo, pentru că el are doi copii, unul are un an jumătate, iar Doris are 8 ani și jumătate și e mai greu cu copiii să călătorească, așa că mă duc eu.

Cum ești ca unchi? Le faci toate poftele nepoților?

Nu chiar, faptul că stăm la o distanță atât de mare, din păcate, mă împiedică să le fac plăcerile sau să petrec timp cu ei, ceea ce îmi pare rău. Mi-ar plăcea să fie mai aproape și să stăm în același oraș, aceeași țară măcar, dar asta este situația.

Ștefan Floroaica: “Asta îmi doresc, ăsta este visul meu”

El de cât timp locuiește acolo?

De când aveam eu 14 ani, adică de mulți ani.

Te-ai gândit vreodată să te muți acolo?

Niciodată. M-am gândit să mă mut din țară, dar nu în Italia, nu Roma. Aș vrea, probabil, la un moment dat, în America, dar oriunde m-aș muta, aș vrea să fie doar pe o perioadă determinată, adică vreau să rămână casa mea aici în România și să plec cu proiecte în afară. Asta îmi doresc, ăsta este visul meu, cam ăsta aș vrea să fie viitorul meu.

