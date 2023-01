Prin câte belele a trecut sportivul Ștefan Floroaica pentru rolul principal din ”Lia, soția soțului meu”: ”Am mers la casting fără nicio așteptare” VIDEO EXCLUSIV

Ștefan Floroaica a devenit cunoscut publicului în urmă cu câțiva ani, când a participat la Exatlon. De această dată, tânărul revine pe micul ecran în postura de actor, fiind protagonistul serialului “Lia, soția soțului meu”, care are premiera în această seară, de la 20.30, la Antena 1. Ștefan Floroaica nu a fost prima opțiune pentru rolul lui Petru, însă astrele s-au aliniat în favoarea lui. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, Ștefan Floroaica ne-a spus că a contat foarte mult chimia pe care o are cu Ana Bodea, actrița care o interpretează pe Lia, partenera lui din serial.

”Am mers la casting fără nicio așteptare”

Ștefan Floroaica, semifinalist Exatlon şi multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu, își va face debutul în actorie odată cu personajul său din proiectul Lia, Petru Vornicu.

“Direcția mea era către un Campionat Mondial de Jiu Jitsu, pentru asta mă pregăteam eu în momentul respectiv. Mi-a sunat telefonul și am fost chemat la un casting pentru un serial ce se va filma pentru Antena 1. Treaba este că îmi doream de mic copil să joc într-un serial sau într-un film și să fiu personaj principal. După foarte mulți ani acest telefon a sunat. Am mers la casting fără nicio așteptare, pentru că am mai fost și la alte castinguri unde m-am dus cu speranțe că le iau și am suferit. De data asta am fost fără nicio așteptare”, ne-a spus interpretul lui Petru Vornicu.

Ce i s-a întâmplat lui Ștefan Floroaica la casting

Deși s-a dus fără prea mari speranțe, Floroaica a avut parte de câteva evenimente neplăcute.

“Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acolo, a fost să lovesc mașina într-un stâlp, am zis că ăsta este un semn clar că ceva nu e în regulă , dar am încercat să trec peste repede”, ne-a spus el ce i s-a întâmplat în parcare.

Ulterior, când a ajuns în preajma unui cunoscut, s-a cam pierdut cu firea, semn că emoțiile îl năpădiseră de-a binelea:

“În fața clădirii am parcat, am lovit mașina, primul lucru. M-am dat jos, am urcat în sala cu actori, erau foarte mulți actori pe care îi recunoșteam din seriale și m-am intimidat probabil puțin. L-am salutat pe un băiat cu care fac sală, care era și el acolo și mi-a tremurat vocea. Am zis dacă îmi tremură vocea la un salut, castingul clar nu o să iasă bine”, a spus, pentru Playtech Știri, protagonistul serialului Lia.

Ștefan Floroaica: “E unul dintre motive pentru care eu am luat castingul”

Fostul concurent Exatlon nu a fost prima opțiune pentru rolul principal masculin din serial:

“Ștefan nu a fost la primul casting, luase rolul un alt actor, care, din păcate, nu a mai putut participa, nu știu ce s-a întâmplat. S-a dat un al doilea casting pentru băieți și a fost ales Ștefan cu care mă înțeleg foarte bine, este un coleg foarte bun, e foarte generos, te ajută mult”, ne-a spus Ana Bodea, interpreta Liei, într-un interviu.

Ștefan Floroaica a reușit totuși să se adune și să spună replicile, abia după ce a ajuns în fața Anei Bodea, a cărei prezență a avut un efect benefic asupra concentrării lui. Observând compatibilitatea dintre actori, Ruxandra Ion i-a dat șansa de a-și îndeplini practic visul din copilărie.

“Am ieșit din cameră, m-am dus într-o altă cameră, am început să repet toate textele și când am intrat în sala de casting, unde era doamna Ruxandra Ion am văzut-o pe Ana Bodea, pe colega mea, și când am văzut-o cumva m-am liniștit. Nu știu să îți explic de ce, adică din tot haosul ăla din capul meu, m-am uitat la ea și m-am liniștit efectiv. Deci a existat chimia asta și ăsta e unul dintre motive pentru care eu am luat castingul, sincer să fiu. Aș vrea pur și simplu să mulțumesc că s-au aliniat astrele efectiv, cumva s-au aliniat astfel încât să iau eu rolul. Sunt convins că eu sunt omul potrivit pentru treaba asta”, este convins Ștefan.

A studiat 2 ani actorie

Floroaica nu e absolvent de UNATC, dar nu e nici străin de domeniu. Prin urmare, pe platourile de filmare este foarte atent la detalii și se străduiește să se ridice la înălțimea așteptărilor.

“În urmă cu 4 ani m-am apucat de cursuri de actorie, după ce m-am întors de la un concurs televizat. Am fost 2 ani la niște cursuri de actorie, două școli diferite, apoi a venit pandemia și a trebuit să renunț la ele . Am început acest sport Jiu Jitsu. Am mai fost la competiții fără să fiu antrenat, am câștigat recent Campionatul Național la Centură Albastră, nefiind antrenat, adică am vreo 3 luni de când filmez și vreo 6-7 luni de când am luat castingul, și eu de atunci nu m-am mai antrenat în direcția asta”, ne-a spus el.

Ce spune Ștefan Floroaica despre colaborarea cu sotia și rivala ei din serial

Cum este lucrul cu Ioana Blaj și Ana Bodea, femeile care se luptă practic pentru Petru Vornicu în serial, ne-a spus Ștefan:

“Încerc să nu dau niciun spoiler, dar este o situație foarte interesantă pentru mine Ștefan, pentru că evident eu nu am mai trăit așa ceva până acum, nu am mai fost căsătorit, nu am mai avut copil, nu am avut o afacere prosperă. Sunt foarte multe situații pe care eu nu le-am trăit și prin intermediul lui Petru le trăiesc, iar treaba asta este foarte încurcată. Nu o să spun mai multe, pentru că vreau să se uite lumea”.

Video: Daniel Bălan