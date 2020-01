De ce și-a schimbat Gheorghe Dincă declarația. Planul pe care criminalul de la Caracal îl pune în aplicare

Avocații familiei Melencu au fost chemați, marți, la DIICOT, după ce Gheorghe Dincă și-a schimbat declarația. Acesta ar fi spus că nu a ucis-o pe Luiza.

Surse apropiate anchetei în cazul Caracal au susținut că Gheorghe Dincă s-ar fi răzgândit în privița uciderii Luizei Melencu. Dincă ar fi spus clar că nu el este vinovatul. În realitate, el nu are nicio legătură cu dispariția tinerei de 17 ani dispărută de acasă din aprilie. Aceleași surse declară că principalul suspect, Dincă, ar fi depus luni, o cerere scrisă la DIICOT, în care specifica, negru pe alb, faptul că nu vrea să își asume o crimă care nu îi aparține. Totul în condițiile în care, în noiembrie, Gheorghe Dincă a relatat cu lux de amănunte cum a a violat-o, sechestrat-o și apoi ucis-o cu violență pe Luiza.

Întrebarea este firească, dacă luăm în considerare datele cazului, de până acum. Toată presa se întreaă de unde decizia de a face această. Cu toate astea, declarația lui Gheorghe Dincă pare să confirme declarațiile mamei Luizei. Aceasta, în nenumărate rânduri, a spus că fata sa nu a fost ucisă de criminalul din Caracal. Că nu există nicio probă în acest sens, în afară de declaraţia acestuia de acum două luni.

”Omul ăsta nu mi-a omorât fata. Simt că ea trăiește și este chinuită pe undeva. Nu am să semnez niciodată un act în care sunt informată că ea nu mai este în viață, fiindcă nu am văzut cadavrul. Îm plus, ca părinte, am niște premoniții că Luiza este vie, iar Dincă minte”, a declarat Monica Melencu în interviuri.