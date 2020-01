Cazul Caracal: Ce înțelegere au făcut procurorii cu Gheorghe Dincă. Doar așa puteau să scoată ceva de la el

Gheorghe Dincă le-a cerut procurorilor să fie reaudiat, cu doar câteva zile înainte ca dosarul să fie trimis în judecată. Dincă a recunoscut că le-a ucis în mod intenționat pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Cel puțin asta declara ieri, 6 ianuarie.

Se pare că, astăzi, Dincă și-ar fi schimbat declarația, nerecunoscându-și fapta, cel puțin în cazul Luizei Melencu. La aflarea acestor informații Monica Melencu a spus că întotdeauna a sperat că Luiza trăieşte, dar că aştepta să afle adevărul de la Gheorghe Dincă.

„Noi am susţinut de la început că Luiza nu este moartă. Şi nu este moartă. Aşteptăm să vedem ce declară Dincă. Eu am spus că o să lupt până o să aflu adevărul. Speranţa am avut-o de la început că Luiza este vie, trebuia să aflăm adevărul de la el. Numai că el… uitaţi-vă, nouă luni de zile n-a spus absolut nimic. Iar eu nu ştiu pe ce bază trimiteau procurorii dosarul în instanţă… Mă gândesc că totuşi, Dumnezeu e sus şi ne va ajuta”, a spus Monica.