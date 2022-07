De ce se mută CRBL înapoi în România, după 6 ani petrecuți în Spania. A vândut tot ca să trăiască într-o țară străină

De ce se mută CRBL înapoi în România, după ce a locuit timp de șase ani în Spania, alături de familia sa. Artistul va reveni în țară în luna septembrie și va locui în România, cu chirie. Însă atunci când a făcut mutarea în Spania, artistul și-a vândut toate proprietățile deținute în țară.

„Azi-noapte am stat și am făcut ședință de familie și azi-dimineață am luat decizia de a reveni pe plaiuri mioritice. Din septembrie, suntem din nou în țară. Vreau să fac muzică, am niște proiecte. Vreau să continui ce am început, că mai am de spus și de arătat”, a declarat CRBL la PRO TV.