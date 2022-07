CRBL s-a îmbogățit cu o singură pereche de adidași! Câte mii de euro valorează, de fapt: „Îi dau și cu 10 mii”

Invitat în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV, CRBL și-a șocat fanii atunci când le-a dezvăluit că revine în România. După 6 ani pe care i-a locuit în Spania, alături de soția sa Elena și fiica lor, Alessia, fostul Faimos de la Survivor 2022 a mărturisit motivul pentru care revine pe plaiurile mioritice.

Face el ce face și mereu își surprinde fanii cu ceva nou. Recent, CRBL i-a mărturisit lui Cătălin Măruță cea mai importantă decizie pe care a luat-o în ultimul timp. După ce timp de 6 ani a locuit în Spania, alături de familie, artistul s-a hotărât să se mute înapoi în țară.

CRBL a recunoscut că soției sale, Elena, îi este tare dor de România, iar fostul Faimos de la Survivor 2022 pregătește multe proiecte muzicale pe meleagurile natale, spre bucuria fanilor săi.

„Azi noapte am făcut consiliu de familie și am luat o decizie. Vreau să revin pe plaiurile mioritice din septembrie. Vreau să fac muzică, să continui ce am început, mai am proiecte.

Elena are si ea proiectele ei, îi este foarte dor de țară. Alessia are deja 12 ani, nu mă mai pot fâțâi de colo colo, își face și ea prieteni, vorba aia. Vrea să cânte, să facă un proiect k-pop si trebuie să o ajut.

Am făcut deja demersurile să o mutăm la școală în România, se intoarce la vechea ei școală. Căutam și chirie, mă duc să văd de apartament, e problema mare de tot. Avem multe de făcut.”, a declarat CRBL în cadrul emisiunii La Măruță de la PRO TV.