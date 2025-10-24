De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva înainte să se strice

Puțini români își pot imagina iarna fără un butoi de varză murată în beci sau pe balcon. Fie că e folosită pentru sarmale, salată sau ciorbă, varza murată este un aliment tradițional nelipsit din gospodăriile noastre. Totuși, uneori, după atâtea eforturi, gospodinele constată cu dezamăgire că varza s-a înmuiat, a prins miros neplăcut sau chiar a început să se strice. De ce se întâmplă asta și cum putem salva murătura înainte de a o arunca?

De ce se înmoaie varza murată

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care varza se înmoaie este cantitatea prea mică de sare sau o saramură preparată greșit. Sarea nu are doar rol de conservant, ci și de a favoriza fermentația naturală, care transformă zaharurile din frunze în acid lactic. Dacă soluția este prea slabă, bacteriile benefice nu se pot dezvolta suficient, iar în schimb apar microorganisme care duc la putrezire și înmuiere.

De asemenea, temperatura joacă un rol esențial. În primele zile de fermentație, varza are nevoie de căldură moderată, în jur de 18–22°C, pentru a porni procesul. După aceea, trebuie mutată într-un loc mai răcoros, de 8–10°C, altfel se acrește prea repede și frunzele devin moi.

Un alt vinovat este lipsa aerisirii butoiului. Dacă varza nu este pritocită (adică nu se suflă aer prin furtun sau nu se lasă gazele să iasă), dioxidul de carbon acumulat stopează fermentația naturală și murătura capătă un gust amar, iar frunzele se înmoaie.

Cum se pune corect varza la murat

Pentru o varză perfectă, secretul este proporția: la 10 litri de apă se adaugă 500 grame de sare grunjoasă, de murături, niciodată iodată. Se recomandă ca varza să fie aleasă cu grijă — căpățânile tari, de toamnă târzie, sunt ideale.

Se scobesc cotoarele, se pun condimente precum mărar uscat, boabe de piper, foi de dafin, hrean și, opțional, câteva felii de sfeclă roșie pentru culoare. Saramura trebuie turnată fierbinte peste varză, apoi butoiul se lasă descoperit 1–2 zile, pentru a începe fermentația. În prima săptămână, varza trebuie pritocită zilnic, adică se suflă aer prin furtun până la fundul butoiului.

Cum poți salva varza înmuiată

Dacă observi că varza începe să se înmoaie, nu este totul pierdut. Primul pas este să schimbi saramura. Scoate varza, spal-o în apă rece și pregătește o nouă soluție de sare, mai concentrată. Poți adăuga în saramură câteva boabe de muștar și hrean tăiat în fâșii, care au proprietăți antibacteriene și țin frunzele tari.

Un alt truc folosit de gospodine este adăugarea de porumb uscat în butoi — boabele absorb excesul de umiditate și ajută la menținerea frunzelor tari. Dacă varza a prins un miros ușor acru, se poate adăuga o crenguță de vișin sau o felie de pâine neagră pentru a stimula refacerea fermentației.

Varza murată nu este doar o tradiție culinară, ci și o știință a echilibrului între sare, temperatură și răbdare. O varză bine făcută poate rezista luni de zile, iar gustul său autentic aduce în fiecare iarnă amintirea copilăriei. Iar dacă observi primele semne de înmuiere, acționează rapid: o saramură nouă și câteva trucuri simple pot salva murătura.