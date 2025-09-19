Câtă sare se pune la litrul de apă pentru varza murată? Cantitatea perfectă pentru a nu se înmuia la iarnă

Ultima oră
Varza murată este un preparat tradițional nelipsit din casele românilor pe timpul iernii. Pentru ca aceasta să rămână crocantă și gustoasă, alegerea cantității corecte de sare este esențială. O proporție bine calculată previne înmuierea frunzelor și păstrează savoarea pentru întreaga perioadă rece.

Ce cantitate de sare trebuie adăugată la un litru de apă pentru varza murată?

Pentru ca varza să se păstreze crocantă până la finalul iernii, raportul sării la apă trebuie respectat cu strictețe. În mod recomandat, pentru fiecare litru de apă se pun între 30 și 40 de grame de sare neiodată.

Această cantitate asigură fermentația corectă, împiedică înmuierea frunzelor și menține aroma naturală a verzei. Este important ca sarea să fie dizolvată complet în apă înainte de a turna lichidul peste varză, pentru a obține un lichid uniform, care să acopere întreaga cantitate de varză.

Cum se pregătește varza pentru murare

Înainte de a adăuga saramura, varza trebuie pregătită cu atenție și răbdare. Este recomandat să se folosească căpățâni sănătoase, cu frunze întregi și fără pete, pentru a asigura un produs final crocant și gustos.

Frunzele exterioare deteriorate se îndepărtează cu grijă, apoi varza se taie în jumătăți sau sferturi, în funcție de dimensiunea vasului în care va fi păstrată. Straturile se presară ușor cu sare, pentru a stimula eliberarea sucului natural.

Aplicarea unei presiuni blânde pe varză ajută la extragerea sucului fără a deteriora frunzele, păstrând textura și aroma intacte. Cu această metodă, procesul de murare devine mai eficient, iar varza obținută va fi savuroasă și crocantă pe întreaga perioadă a iernii.

Rețeta perfectă de varză murată

Pentru a obține o varză murată crocantă și aromată, respectă pașii de mai jos:

  • Alege 2-3 căpățâni de varză sănătoasă și fermă.
  • Curăță frunzele exterioare și taie varza în jumătăți sau sferturi.
  • Pregătește saramura: la fiecare litru de apă, dizolvă 30-40 g de sare neiodată.
  • Pune varza într-un vas mare, strat cu strat, presărând puțină sare între straturi.
  • Toarnă saramura astfel încât să acopere complet varza.
  • Acoperă vasul cu un capac sau un prosop curat și lasă-l la temperatura camerei pentru 5-7 zile pentru fermentație.
  • După fermentație, mută varza într-un loc răcoros sau în cămară, pentru păstrare pe termen lung.

Respectând aceste proporții și pași simpli, varza murată va rămâne crocantă și gustoasă pe toată durata iernii, aducând un plus de savoare mesei de sărbători și nu numai.

