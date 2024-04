De ce Salman Khan nu se însoară cu Iulia Vântur. A recunoscut motivul real abia acum: “E doar vina mea”

Este unul din cei mai bine cotați actori în India la acest moment, iar românii l-au cunoscut și prin prisma relației sale cu Iulia Vântur. Într-un interviu acordat recent pentru IndiaTV, fanii au aflat de ce Salman Khan nu se însoară cu Iulia Vântur, recunoscând care este motivul real abia acum.

Salman Khan, una dintre cele mai iubite vedete de la Bollywood

Salman Khan împlinește pe 27 decembrie, 59 de ani, și este unul dintre acei actori care ocupă un loc special în inimile fanilor din toate categoriile de vârstă. Născut în Indore, Madhya Pradesh, la 27 decembrie 1965, în familia renumitului scenarist Salim Khan și a soției sale, Salma, a urmat cursurile Liceului St Stanislaus din Bandra, Mumbai, iar mai târziu a mers la Colegiul St Xavier. Cu toate acestea, după un timp a renunțat la facultate.

După abandonul lui Khan, în 1988 și-a făcut debutul la Bollywood cu „Biwi Ho To Aisi”, într-un rol secundar, iar mai târziu, în 1989, Salman Khan a jucat rolul principal în drama de familie ‘Maine Pyar Kiya’. Pe lângă cariera actoricească de succes a lui Salman, care se întinde pe parcursul a peste trei decenii, actorul este cunoscut și ca fiind un producător de film de succes, prezentator de televiziune, om de afaceri și filantrop.

Celebrul actor are o avere considerabilă

Potrivit Lifestyle Asia, valoarea netă actuală a lui Salman Khan este estimată la aproximativ 350 de milioane de dolari, iar conform rapoartelor din mass-media, Salman Khan ar percepe 12.001.160 de dolari pentru un film, în timp ce câștigă anual 36.003.468 de dolari din sponsorizări.

Pe lângă actorie și sponsorizări, superstarul își toacă o mare parte din venituri din afacerile pe care le deține și din investițiile sale. Salman Khan deține un banner de producție de film intitulat „Salman Khan Films”, care a fost înființat în 2011.

El are investiții în startup-uri, printre care Yatra.com și Chingari, printre altele. De asemenea, el deține un brand de îmbrăcăminte și anume, Being Human, cu o companie soră numită Being Strong, care oferă echipamente de fitness.

Actorul locuiește în Galaxy Apartments din Mumbai, a cărui valoare este estimată la 12 milioane de dolari. Salman Khan deține, de asemenea, o fermă în Panvel, întinsă pe o suprafață de 150 de acri, și un bungalow cu vedere la mare în Gorai.

De ce Salman Khan nu se însoară cu Iulia Vântur

Într-un interviu ce datează încă din 2014, presa indiană vorbea despre decizia celebrului actor de la Bollywood de a nu se căsători cu românca Iulia Vântur, cei de la IndiaTV scriind la acel moment că Atul Agnihotri, cumnatul acestuia, a dezvăluit că Salman nu are chef să se căsătorească cu Iulia sau cu altcineva.

„Vorbind despre Salman și Iulia în special, a spus că amândoi sunt doar buni prieteni, iar Iulia este o actriță, cântăreață și dansatoare extrem de talentată.”, scria IndiaTV în 2014.

Ulterior, într-un alt interviu acordat aceleiași publicații indiene, a venit rândul lui Salman Khan să vorbească despre relația sa cu Iulia Vântur, iar cu acea ocazie fanii au aflat de ce Salman Khan nu se însoară cu Iulia Vântur, recunoscând că, de fapt, el ar fi de vină pentru asta:

„Este doar vina mea. Probabil a fost un fel de teamă în mintea lor că s-ar putea să nu fiu în stare să le ofer fericire în viață. Sunt sigur că sunt cu toate fericite oriunde s-ar afla.”, a spus Salman Khan pentru aceeași publicație.

Cât despre vedeta noastră, Iulia Vântur a avut o părere sinceră despre Salman Khan, declarând că „,Salman este precum o stea strălucitoare. El este scutul meu.”