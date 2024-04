Casa în care locuiesc Salman Khan şi Iulia Vântur, ţinta unui atac armat. Cine sunt bărbaţii care au tras mai multe focuri de armă în locuinţă

Salman Khana a trăit clipe de groază, după ce casa în care locuiește cu Iulia Vântur a fost ținta unui atac armat. Doi bărbați au tras focuri de armă asupra vilei de lux, în timp ce înăuntru se aflau mai multe persoane. De ce ar fi fost vizat celebrul actor de la Bollywood.

Duminică, 14 aprilie, casa lui Salman Khan a devenit ținta unui atac armat. Partenerul de viață al Iuliei Albu a trecut prin clipe de groază din cauza a două persoane extrem de periculoase, care au tras mai multe focuri de armă asupra vilei.

Din primele informații, atacul a fost provocat de o bandă criminală ce aparține unei secte religioase, Bashnoi. La momentul incidentului, în casa din cartierul Bandra, Mumbai, se afla atât actorul, cât și mai multe rude, însă nimeni nu a fost rănit.

Doi bărbați au fost prezenți la fața locului, au acționat rapid, după care au fugit. Ulterior, însă, au fost prinși lângă un templu din districtul Kutch din Gujarat, la o zi după atac. Este vorba despre Vicky Gupta, în vârstă de 24 de ani, și Sagar Kumar Palak, de 21 de ani, care au recunoscut faptele lor.

Se pare că problema ce i-a determinat să atace locuința marelui actor ar fi una de natură religioasă. Mai exact, în urmă cu mai bine de 20 de ani, iubitul Iuliei Vântur ar fi ucis două antilope, animale pe care această sectă le consideră sacre.

Iulia Vântur a făcut un pas important în viața ei, la care visa de mult timp: și-a cumpărat casă în Dubai. Cel care a spart gheața a fost, însă, iubitul ei, care și el deține o locuință în Emirate de mai mult timp.

Iulia Vântur a dezvăluit în emisiunea „One Dubai” că este rezident în Emirate, cea de-a treia sa casă. Vedeta deja s-a adaptat la noul stil de viață și îi place tot ce trăiește acolo, unde deja are o mulțime de proiecte importante.

Are foarte mult de muncă și în Dubai, unde călătorește foarte des. În plus, a reușit să își facă și mulți prieteni, ceea ce o face să se simtă exact ca acasă.

„Mă simt foarte bine aici, în Dubai. Am foarte mulți prieteni aici, am propria mea casă, de altfel am și o carte de identitate. Mă simt ca acasă aici. Vin foarte des aici, fie că este vorba de muncă, de evenimente. Recent chiar am avut un show”, a declarat Iulia Vântur