De ce să nu mai mănânci vreodată un cartof care are părți verzi. E o mare greșeală

Tuturor ne plac cartofii, fie prăjiți, piure, sau în alte preparate culinare. Dar, am fost învățați să nu risipim mâncarea. În efortul de a nu arunca niciodată mâncare, am putea ajunge să ne distrugem organismul prin consumul de produse în condiții nesănătoase. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă mâncați un cartof cu părți verzi. O să vă întrebați de ce să nu mai mănânci vreodată un cartof care are părți verzi. Răspunsul îl dau specialiștii care spun că e o mare greșeală.

De ce să nu mai mănânci vreodată un cartof care are părți verzi?

Cartofii sunt un aliment versatil pe care oamenii îl pot găti ca garnitură sau îl pot încorpora în alte preparate. Cu toate acestea, cartofii devin uneori verzi, ceea ce poate indica niveluri ridicate ale unui compus potențial toxic.

În general, oamenii nu ar trebui să mănânce cartofi verzi decât dacă iau anumite măsuri de siguranță, cum ar fi tăierea tuturor părților verzi ale legumei care conțin compusul otrăvitor, care se numește solanină.

Este valabil faptul că doriți să economisiți la mâncare, dar nu o faceți niciodată în detrimentul sănătății. Dacă cartofii capătă o culoare verzuie, ar trebui să fiți foarte atenți, deoarece specialiștii au semnalat că devin un aliment toxic.

Esteimportant să verificați în detaliu starea lor înainte de a-i include în mâncăruri. Potrivit specialiștilor, o culoare verzuie a cartofului indică prezența solaninei. Este vorba de un glicoalcaloid care ar putea aduce probleme de sănătate.

Această afirmație se bazează pe activitatea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) care a evaluat pericolele acestei toxine naturale care are proprietăți fungicide și pesticide.

Ce se poate întâmpla dacă mănânci un cartof care are părți verzi

Se pare că aeste substanțe, glicoalcaloizii, au fost legați de prezența grețurilor, a vărsăturilor și a diareei. În plus, aceștia ating concentrații toxice mai mari la bebeluși.

Și deși, desigur, trebuie să vă luați măsuri de precauție, ar trebui să consumați cartofi verzui în exces pentru ca acest lucru să însemne un pericol real pentru sănătatea dumneavoastră.

Trebuie să ingerați un miligram pe kilogram de greutate corporală în fiecare zi din aceste substanțe chimice pentru a vă îngrijora.

Țineți cont de acest lucru și, pentru orice eventualitate, îndepărtați petele verzi de pe cartof înainte de a-l găti. Ca orice alt aliment, ori de câte ori este consumat în exces, dăunează organismului.

În timp ce clorofila din cartofii verzi nu este neapărat dăunătoare, culoarea poate indica faptul că în interiorul cartofului au avut loc alte procese. Cel mai semnificativ dintre acestea este formarea solaninei, care se creează după ce leguma este expusă la lumină.

Solanina este, de asemenea, prezentă în germenii, rădăcinile și frunzele unui cartof. Substanța este o neurotoxină. Dacă o persoană mănâncă solanină, aceasta poate provoca dureri de cap și greață.

Solanina este prezentă în mod natural în toți cartofii, în general în cea de-a opta parte superioară a cojii. Este un alcaloid incolor cu un gust amar. De obicei, o persoană nu va continua să mănânce un cartof amar din cauza gustului.

Cu toate acestea, dacă ar mânca o cantitate mare de cartof verde, s-ar putea să se intoxice cu solanină. Atunci când nivelul de solanină dintr-un cartof este mai mare de 0,1%, leguma nu este potrivită pentru consum și ar putea îmbolnăvi o persoană.

Simptomele otrăvirii cu solanină

Cantitatea normală de solanină din coaja unui cartof înseamnă că o persoană de 200 de kilograme ar trebui să mănânce 20 de kilograme de cartofi pentru a experimenta un nivel toxic, potrivit Universității din Nebraska.

Cu toate acestea, expunerea la lumină poate crește nivelul de solanină de până la 10 ori. Acest lucru face ca și 0.90 grame de cartofi să fie potențial periculoase, deoarece un cartof mare copt poate cântări aproximativ 0.45 grame

Cele mai multe porții de cartofi dintr-un restaurant sunt de aproximativ 220 de grame. Simptomele intoxicației cu solanină includ:

febră

dureri de cap

durere în stomac sau abdomen

diaree

temperatură corporală mai mică decât cea normală

vărsături

puls lent

respirație lentă

O persoană ar trebui să solicite imediat sfatul unui medic dacă crede că are simptome de otrăvire cu solanină în urma consumului de cartofi verzi.

Ce face cartofii să devină verzi?

Multe soiuri de cartofi sunt cultivate în întreaga lume, deși planta a fost inițial originară din America de Sud și este înrudită cu roșiile și tutunul. Partea din planta de cartof care este în general consumată se numește tubercul, iar aceștia cresc sub pământ, pe rădăcinile plantei.

Sub coajă, un cartof are în general o culoare albă. Cu toate acestea, dacă cartofii sunt expuși la lumină, vor produce clorofilă, care le va da o culoare verde, și pot dezvolta, de asemenea, niveluri ridicate de solanină.

Unele soiuri de cartofi sunt mai predispuse să se înverzească decât altele. Acest lucru include cartofii cu coajă albă față de cartofii ruginii sau alte soiuri cu coajă roșie. De asemenea, locul în care sunt cultivați cartofii, cum ar fi în vârful unui deal, poate face ca aceștia să fie mai predispuși să devină verzi.

Cum să împiedici cartofii să se înverzească

Deoarece lumina soarelui face ca cartofii să se înverzească, păstrarea lor departe de soare îi poate împiedica să se înverzească. Site-ul și aplicația FoodKeeper a Departamentului de Agricultură al SUA oferă sfaturi despre cum să depozitați cartofii și alte alimente.

Metodele de depozitare recomandate includ:

într-o pivniță sau subsol, unde temperaturile sunt de obicei mai scăzute și întunecate

la o temperatură cuprinsă între 4 și 10 de grade

departe de orice aparat care degajă căldură, cum ar fi un frigider

Concluzie

Cartofii cu o colorare verde extinsă pot fi potențial toxici și nu există nicio metodă de a-i face siguri pentru consum. Cineva care nu dorește să irosească un cartof verde ar putea să-l planteze în pământ sau într-un ghiveci.

Dacă este lăsat să încolțească, acesta va produce în cele din urmă cartofi noi. Acum știți că un cartof este verzui nu pentru că nu s-a copt, ci pentru că conține solanină, aveți mare grijă dacă vă decideți să îi mâncați.