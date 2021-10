Cum să eviți ca în special cartofii tăi să nu înverzească în locul în care îi depozitezi înainte de consum? Trucurile de mai jos sunt extrem de la îndemână și foarte de folos pentru toți românii. Ce trebuie să faci?

Cartoful este leguma preferată a multora, în special a românilor. Mâncărurile tradiționale românești conțin de cele mai multe ori cartofi în diverse feluri: zdrobiți, fierți, prăjiți sau copți. Majoritatea au în capul listei de cumpărături tot această legumă pe care o cumpără des în cantități mari pentru a-i putea avea disponibili oricând.

Se întâmplă ca aceștia să își schimbe culoarea normală într-una verde. Dacă te confrunzi cu o astfel de situație, trebuie să știi că tuberculii nu mai sunt buni de consum în special dacă înverzirea este avansată, lucru care le dă o aromă amară și deloc plăcută. Tuberculul conține în medie 75% apă și 25% substanță uscată.

Cu cât cartofii sunt mai verzi, cu atât cantitatea de solanină din ei este mai mare. Mitul conform căruia cartofii verzi sunt necopți este acum demontat de specialiștii din domeniu care susțin că tuberculii sunt doar plini de substanță dăunătoare dacă arată așa la maturitate.

Pentru ca aceștia să nu ajungă în stadiul menționat, trebuie să-i depozitezi corespunzător. Lumina este cea care ajută la formarea clorofilei și deci pornește procesul fotosintezei. Odată cu acest proces crește și cantitatea de substanță toxică. Nu trebuie să expui cartofii la razele UV.

Cei mai buni sunt cei care stau la întuneric, în spații răcoroase și lipsite de umezeală. Cei pentru consum trebuie să fie păstrați la o temperatură între 3 și 6 grade Celsius, iar cei pentru sămânță la o temperatură între 2 și 4 grade Celsius.

„Cartofii prajiti implica uleiul si sarea, precum si indepartarea celei mai sanatoase parti din cartof: coaja, unde gasim cele mai multe fibre si substante nutritive”, spune Jonathan Bonnet, doctor la Duke University. „Cartoful prajit pe care il mancati este foarte diferit de cartoful din care a venit”, adauga acesta.

„Avem o leguma bogata in amidon, imbibata in ulei, iar ceea ce ramane este un aliment fara valoare nutritionala”, explica Kristin Kirkpatrick, nutritionist la Cleveland Clinic Wellness Institute. „Sa recunoastem: e foarte greu sa ne oprim din a manca astfel de lucruri. Alimentele bogate in grasimi si in carbohidrati dau, de multe ori, dependenta”, zice acesta, citand un studiu.