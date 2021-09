De ce s-ar fi rupt lanțul prieteniei dintre Maria Chițu și Elena Marin, după Survivor România. Am aflat motivul EXCLUSIV

Înainte de a participa la Survivor România, Maria Chițu era o tânără extrem de frumușică, pasionată de dansuri. A intrat în echipa Războinicilor cu dorința de a se întoarce acasă cu marele premiu. De-a lungul show-ului care i-a adus notorietate, s-a vorbit mult despre apropierea sa de Elena Marin de la Faimoși, mai ales că făceau parte și din tabere diferite.

Motivul pentru care s-a stricat prietenia dintre Maria Chițu și Elena Marin

După ce au fost puse la zid, cele două s-au susținut reciproc pe ultima sută de metri la Survivor. Ei bine, după acest show, prietenia lor a dispărut. Maria a mărturisit pentru playtech.ro că Elena nu i-a răspuns la mesaje și la telefon, nici până în acest moment. Și, spune ea, are și o explicație pentru această atitudine a fostei sale colege cu care și-ar fi dorit să rămână prietenă.

Cum te-a schimbat experiența de la Survivor?

Este normal ca orice experiență să te învețe ceva, cu atât mai mult o experiență ca cea pe care am trăit-o la Survivor timp de câteva luni de zile. Nu mă simt foarte schimbată deoarece am trecut de-a lungul anilor prin greutăți și situații complicate care au reușit să mă maturizeze, dar cu siguranță, după ce am ieșit din competiție, mă simt mai puternică, mai încrezătoare în forțele proprii și sunt mai atentă în jurul meu.

Ce faci în acest moment? Cu ce te ocupi?

De curând m-am angajat ca recepționeră la o clinică de recuperare din București. Nu am reușit să îmi dau seama ce fel de job m-ar încânta, îmi doresc să fac ceva cu plăcere, în care să îmi găsesc motivația, dar știu că mereu m-am simțit atrasă de domeniul medical. Mă gândesc să încep studiile în acest sens. Odată cu acest job, am fost tratată și ajutată să îmi rezolv și problemele cu genunchiul.

După Survivor, a început să te recunoască lumea?

Parcursul meu în această competiție a fost îndrăgit de lumea de acasă, am fost apreciată când m-am întors în țară. Oamenii mă recunosc pe stradă și îmi spun cu dragoste: “Maria, rămâi mereu la fel”. Mă uit la ei și zâmbesc.

Și-a adus mama și fratele în Capitală

Ce s-a schimbat în viața ta?

După competiție, am reușit să-mi ajut mama și frații să se mute la București și mă bucură foarte mult acest lucru.

Unde-ți dorești să ajungi?

N-am un răspuns la această întrebare, nu m-am gândit prea mult la mine, momentan îmi doresc doar să fim bine eu și familia mea. Am avut parte de o perioadă mai grea în ultima vreme, dar acum suntem bine.

Viața bate filmul

De-a lungul show-ului, ai susținut-o pe Elena cu care legasei o prietenie frumoasă. Care e relatia ta cu aceasta, în prezent? Relația mea cu Elena nu este aceeași cu cea din competiție. Mi-aș fi dorit să ieșim, să ne cunoaștem mai bine, să rămânem prietene, mi-a fost dragă.

Tot ce am făcut și am spus despre ea a fost adevărat, nu am jucat niciun rol. Am încercat să vorbesc cu ea, i-am dat mesaj când am ajuns acasă din competiție și am sunat-o apoi, dar nu mi-a răspuns nici la mesaje, nici la apel.

De ce crezi că nu-ți mai răspunde la telefon?

Motivul nu îl știu, dar pot presupune care este acesta. Un susținător drag mie care mi-a înțeles toate acțiunile de-a lungul competiției, un om deștept de altfel, mi-a spus așa: