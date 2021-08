Elena Marin, mesaj special de ziua fostului prieten de la Survivor România. Irisha a fost uimită: ‘Mi s-a făcut pielea de găină’

Sezonul 2 Survivor România s-a terminat acum aproape două luni de zile, iar viața foștilor concurenți a revenit pe un făgaș normal. Ce mesaj i-a transmis Faimoasa Elena Marin fostului ei prieten din echipa roșie, fix de ziua lui de naștere. Fanii au fost impresionați. Despre cine este vorba, de fapt.

În cele aproape șapte luni de competiție, la Survivor România s-au consolidat mai multe relații de prietenie, unele mai profunde decât altele. Pe lângă legătura dintre Marius Crăciun și Andrei Dascălu sau Zanni cu Sebastian Chitoșcă și Cosmin Stanciu, una dintre cele mai inedit relații de amiciție a fost cea dintre Elena Marin și Ștefan Ciuculescu.

Carcater vulcanic dar sincer, fostul portar de la Rapid a susținut-o pe celebra coregrafă ori de câte ori a putut, dându-i sfaturi, încercând să-i ridice moralul să nu se lase doborâtă de greutățile din camp, presiunea concursului sau conflictele cu ai săi coechipieri Zanni și Sebastian Chitoșcă.

Deși au avut parte de un mic conflict înainte ca sportivul să părăsească Survivor România, odată ce ambii au ajuns acasă au decis să revină la sentimente mai bune și să îngroape securea războiului. Recent, Ștefan Ciuculescu și-a serbat ziua de naștere și se afla la o terasă cu Irisha când a primit un mesaj de felicitări de la cea pe care o numea prietenă în Republica Dominicană. Mesajul a emoționat-o până la lacrimi pe frumoasa brunetă.

Ștefan Ciuculescu și Elena Marin au avut parte de o mică altercație cât timp au fost la Survivor România, atunci când fostul fotbalist i-a reproșat faptul că se victimizează pentru a câștiga simpatia telespectatorilor. La eliminarea sa din concurs, fostul portar a răspuns acuzațiilor coregrafei potrivit cărora acesta s-ar fi îndepărtat de Elena în ultima perioadă.

Fostul Faimos a ținut să precizeze că nu s-a îndepărtat de amica lui, doar că Elena Marin s-ar fi apropiat mai mult de Maria Chițu, fiind ultimele două concurente de sex feminin rămase în concurs în etapele finale de la Survivor România.

„Eu cu Elena nu am avut niciun conflict. Nu mă asteptam sa spuna asemenea lucruri, ca eu m-am indepartat de ea. Eu nu m-am indepartat de ea absolut deloc. Ea s-a regasit in Maria, fiind si ea fata.

Si nu pot eu ca barbat sa ma bag in discutiile lor. Si de acolo a realizat ea ca m-am apropiat eu mai mult de Sebi si de Zanni. Dar sunt barbat, nu? Nu pot sa ma bag eu in discutiile voastre pe care le aveti pe plaja. Sunt niste chestii pe care cred eu ca Elena nu le-a gandit si nu le-a spus cu rautate. Dar modul ca o spune si nu ca mi-o spui mie in fata, ca nu era niciun fel de problema.

Dar momentul in care i-o spui Mariei ma deranjeaza. Tocmai de aia am preferat sa schimb si eu atitudinea fata de ea. Poate nu a fost corect, poate ca am gresit, dar asta am simtit sa fac. Si nu-mi pare rau. Nu am intrat in niciun joc. Eu mi-am spus parerea despre Elena realistica din ultimele doua saptamani”, declara Ștefan Ciuculescu la momentul respectiv.