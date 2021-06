De ce s-a retras Simona Halep de la Bad Homburg, de fapt. Ce problemă de sănătate are VIDEO

Jucătoarea de tenis româncă, Simona Halep, numărul 3 WTA, a jucat ultimul meci pe data de 12 mai, când a suferit o accidentare la Italian Open, iar revenirea sa în teren nu se va produce în competiția în care era favorita cu numărul unu.

Simona Halep a mers însă degeaba până în Germania. Când a ajuns la fața locului, ea a realizat faptul că nu poate să joace în turneul care debutează în calendarul WTA, și anume, cel de la Bad Homburg. Astfel că ea s-a retras de pe tabloul principal și, probabil, o să poată evolua la Wimbledon, care are loc în perioada 28 iunie-11 iulie, fără să fi jucat vreun meci pe iarbă înainte.

Însă se pare că nici participarea la Wimbledon nu este bătută în cuie, dar după retragerea de la Bad Homburg, Simona Halep și-a explicat decizia printr-un video pe Twitter.

Și organizatorii au transmis un mesaj.

Amintim că Simona Halep a abandonat în turul al doilea al turneului de la Roma, de categorie WTA 1000, deși o conducea pe Angelique Kerber cu scorul de 6-1, 3-3.Prin urmare, în momentul în care jucătoarea din Germania servea, jucătoarea noastră a simțit niște dureri puternice la gamba piciorului stâng și a cerut îngrijiri medicale. Ea a părăsit apoi ”Grand Stand Arena” cu lacrimi în ochi și șchiopătând.

Simona Halep a declarat încă de la finalul anului 2019 că principalul său obiectiv este acela de a câștiga o medalie la Jocurile Olimpice. Însă dacă nu o să poată fi pe teren la Wimbledon, în intervalul 28 iunie -11 iulie, Simona Halep va avea mai mult timp de recuperare pentru Tokyo, o competiție care se desfășoară în intervalul 24-31 iulie.

🌱

Hopefully I’ll be back here in the future to play @badhomburgopen 🙏 pic.twitter.com/PeKYpISn3d

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 19, 2021