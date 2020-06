De ce s-a operat, de fapt Brigitte Sfăt. A băgat zeci de mii de euro în intervențiile estetice

Care este motivul pentru care Brigitte Sfăt s-a operat? Din păcate, se pare că a continuat să dea apă la moară gurilor rele care au susținut că este dependentă de intervențiile estetice.

Brigitte Sfăt a avut parte de o genă bună, iar încă din adolescență s-a bucurat de trăsături superbe. Cu anii, din dorința de a nu se îmbătrâni, dar și din frustrare, spune aceasta, a trecut de nenumărate ori pragul cabinetelor celor mai cunoscuți medici esteticieni. Îmbunătățirile nu s-au oprit nici atunci când viața sa era pusă la risc sau când fostul soț îi critica alegerile exagerate pe care le făcea.

Dramele din viața ei au împins-o mereu să-și dorească să se perfecționeze pe sine și să arate ca scoasă din cutie, a mărturisit în repetate rânduri actuala doamnă Pastramă. Fosta soție a lui Ilie Năstase a scos mereu sume mari din buzunare atât pentru vacanțe, accesorii sau haine, cât și pentru intervenții de ordin estetic pe care a dat în total 30.000 de euro. Din păcate, unele din ele i-au cauzat mari probleme, așa că a trebuit să le înlocuiască. Vedeta a dezvăluit că pentru prima dată când a apelat la astfel de schimbări a fost în anul 1997.

„Când m-am căsătorit cu Ilie, el avea o altă relație cu o altă femeie, iar de atunci de frustrare am început să mă operez. La față și la sâni, mi-am făcut operații de implanturi. Iar la vreo două săptămâni, în urmă cu doi ani, am făcut o embolie pulmonară și era să îmi pierd viața. Mi-am mai făcut și un tratament mai agresiv, cu anestezie totală, de întinerire și de revigorare a pielii feței, dar și a gâtului. Vreau să îți spun că acesta este un tratament foarte nou, nu se poate face decât cu anestezie totală, dar am văzut la vedetele de la Hollywood că are efecte extraordinare”

Brigitte Sfăt