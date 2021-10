De ce s-a îngrășat Oana Radu, de fapt. Drama cruntă care a marcat-o până la Vocea României

Oana Radu are o poveste de viață impresionantă și a trăit până la 27 de ani experiențe traumatizante care i-au marcat tinerețea. Artista a povestit la Kanal D care a fost motivul pentru care s-a îngrășat fosta concurentă de la Bravo, ai stil!.

E tânără, frumoasă, talentată și are una dintre cele mai bune voci din România. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului de milioane al Oanei Radu se ascunde o poveste de viață cutremurătoare.

Celebra artistă a fost invitată de curând la Teo Show, acolo unde a făcut anumite mărturisiri care i-au blocat pe fanii săi. Cântăreața și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama care i-a marcat copilăria și adolescența.

Pe vremea când era doar un copil, Oana Radu a fost abandonată de tată și crescută doar de mamă, motiv pentru care viitoare artistă s-a refugiat în bucătărie, mâncând pentru a uita de suferința prin care trecea.

„Am 27 de ani şi am întâmpinat destul de multe greutăţi. Am fost un copil cât se poate de răsfăţat, mami m-a crescut singură de la 3 săptămâni. Tati ne-a părăsit, la început judecam decizia asta a lui, i-am simţit lipsa foarte mult. Dragostea de tata e unică… Am suferit, a fost greu, mama s-a zbătut mult, aveam mereu datorii pentru ca mie să-mi fie bine, să mă susţină în muzică.

Tata mai venea la aniversări, dar când aveam 7 ani au hotărât să divorţeze. Mama a sperat luni întregi să se întoarcă la noi. Eu nu aveam nicio vină, el a ales să plece, să nu fie în viaţa mea. Nu ştiu ce înseamnă să iubeşti un tată.

Nu mi-a dat bani niciodată, nu m-a ajutat deloc. Îmi promitea că vine şi mă lăsa baltă. E clar că nu m-a vrut în viaţa lui, el a ştiut mereu unde sunt, la ce şcoală învăţ. A încercat să dea vina pe mami, dar nu cred că are legătură. Dacă voia, putea să fie în viaţa mea. Am suferit mult, nu înţelegeam de ce mi se întâmplă asta, eram geloasă pe cei care aveau o familie întreagă.

M-am transformat într-o adolescenţă frustrată, eram atât de grasă… Dar îmi plăcea atât de mult mâncarea încât oricine îmi spunea ceva, nu îmi păsa. Mă îmbrăcam cu haine de băieţi pentru că nu mă încăpeau hainele de fete.