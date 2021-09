Cât de mult a slăbit Oana Radu în doar 6 luni. Diferențele colosale între înainte și acum FOTO

Oana Radu a trecut printr-o transformare incredibilă în ultima perioadă! Vedeta s-a decis să le demonstreze tuturor fanilor că a depus un efort incredibil pentru a ajunge la silueta visată, iar diferențele sunt unele colosale!

Oana Radu este una dintre vedetele ce au o ambiție de fier. Aceasta a adoptat un stil de viață sănătos, a preferat să aibă grijă la ce mănâncă, dar a făcut sport încontinuu pentru a se asigura că trupul ei o să fie unul perfect tonifiat, cu forme armonioase.

Aceasta a participat la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani pentru a promova noua piesă, dar și pentru a anunța telespectatorii că a avut curaj să posteze primele fotografii unde se poate observa că a scăpat de celulită în doar 6 luni. Vedeta a mai spus că are emoții uriașe cu privire la reacția fanilor.

Zis și făcut! Cântăreața este asumată și are mult curaj, așa că își dorește să împărtășească experiența ei cu foarte mulți oameni. Chiar dacă s-a luptat mult timp cu celulita, ea a reușit să scape de micile imperfecțiuni și se simte perfect în trupul său!

„ȘOCANT!! Așa arătam eu acum aproape 6 luni de zile. Acestea sunt urmele pe care mancarea le lăsase pe corpul meu. O celulită închistată și extrem de agresivă mă chinuia și mă făcea să stau mereu acoperită.

Nu îmi puteam arăta picioarele, nu am mers niciodată la plajă până anul acesta, nu am purtat niciodată fusta scurtă, etc. Deși faceam sport și țineam dieta, slăbeam, dar nu reușeam să scap de această problemă groaznică, celulita!”, a spus Oana Roman în mediul online.