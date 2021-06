De ce s-a despărțit Alice Badea de What’s Up, de fapt. Ce s-ar fi întâmplat între ei

Despărțirea surprinzătoare în showbiz-ul românesc și-a găsit acum și o explicație. Alice Badea și What’s Up nu mai formează un cuplu. Care a fost motivul pentru care cei doi artiști au decis să o ia pe drumuri separate? Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între ei și cum s-a produs ruptura?

Motivul despărțirii dintre Alice Badea și What’s Up

Unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc și-a spus adio. Alice Badea și What’s Up au hotărât în urmă cu o lună să meargă pe drumuri separate după câțiva ani de pomină pline de suișuri și coborâșuri și un scandal imens în care erau prezente și episoade violente.

Blondina a venit cu partea ei de adevăr și a mărturisit care a fost motivul care a stat la baza acestei decizii. Cei doi au avut o poveste de iubire cu de toate – despărțiri, împăcări, presupuse agresiuni uriașe, poliție, scandal, dar și o căsătorie în secret.

Deși au crezut că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți, lucrurile nu au fost deloc așa pentru că aceștia au decis în urmă cu mai bine de o lună să o ia pe drumuri separate.

Artista a confirmat despărțirea și a spus că fostul partener a plecat într-o vacanță pentru a se reculege. Acum, blondina face lumină în această situație. Potrivit spuselor acesteia, nu s-a întâmplat nimic grav în relația lor:

„Am decis că ar fi mai bine să ne facem curat în viață fiecare și să ne vedem de drum. Nicio dramă, nicio problemă, totul ok, așa am decis noi. Nu o să-mi spăl rufele în public, nu am nimic de reproșat. Cred că așa este cel mai bine… asta s-a întâmplat.

Am decis să ne separăm și atât. El e în vacanță, eu am treabă. Aș vrea să spună el când o să spună. Eu nu pot vorbi în numele lui, dar a plecat și a luat o pauză să își pună ordine în sănătate, viață și gânduri’”, a declarat aceasta, la Antena Stars.

Cântărețul are probleme grave de sănătate

„Taxi, du-mă unde vreau! Vă pup și vă iubesc, ne revedem curând‘, scria cântărețul pe Instagram în timpul în care fosta parteneră declara că aceștia au luat o pauză. Celebrul cântăreț le-a mărturisit fanilor că are probleme grave de sănătate și că medicii i-au recomandat de asemenea și un alt stil de viață:

„Am făcut niște analize și mi-au zis că am inima mărită, adică am inima la limita superioară. Eu dorm prea puțin și mi-au zis că pocnește inima, o să fug prin Europa la doctor, voi pleca pe 29 luna aceasta și mă voi întoarce pe 9 luna viitoare, sper că viu.”