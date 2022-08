De ce s-a amânat, de fapt, sentinţa lui Gheorghe Dincă. Primul interviu cu „Monstrul din Caracal” din închisoare: „E mult de zis”

„Monstrul din Caracal” ar fi trebuit să își primească sentința din partea instanței de judecată vineri, 12 august. Pronunțarea finală privind condamnarea criminalului de la Caracal ar fi trebuit să vină după ce Gheorghe Dincă s-a făcut responsabil de dispariția a două tinere adolescente, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, în anul 2019. În ciuda anunțurilor inițiale, soarta acuzatului nu a mai fost pecetluită astăzi. Află de ce s-a amânat sentința pentru Gheorghe Dincă.

UPDATE: Gheorghe Dincă a oferit primul interviu din închisoare.

„(Cum a decurs ancheta?) E mult de zis. În dimineaţa când s-a intrat în pod atunci m-au rupt în bătaie 2 ore şi 45 de minute… Dar nu cu bătăi, cu pumni, cu pulane. Am fost dus jos în curte atunci când a intrat în dimineaţa de 26.07.2019. Am fost luat de mascaţi, de trupele mascate din Slatina, şi numai în bocanci, în bombeuri, mi s-au rupt coaste, am coaste rupte în partea stângă în dreptul inimii şi mi s-a spart pieptul, coşul pieptului, cum se zice, sternul, au măsluit radiografii şi au zis că nu am nimic. Toate s-a mers pe măsluire.

Toate probele din dosar văzute de oamenii de ştiinţă şi de specialişti duc că nu există probe şi eu nu am săvârşit acele orori. Am două capete de acuzare, sunt acuzat de două omoruri, de două profanări de cadavre, de două traficări de persoane, de două violuri.

Din tot ce s-a întâmplat şi este adevărat este un viol. Pentru că persoana respectivă care i-am plătit a tras de timp. Pe Alexandra. Este adevărat. Pentru că m-a scos din minţi şi nici n-a vrut să restituie banii şi nici să presteze, treaba a degenerat şi atunci am luat-o cu forţa. Recunosc şi indiferent ce ar fi, asta aşa s-a întâmplat”, a declarat Gheorghe Dincă.