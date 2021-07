De ce Reghecampf a dispărut din spațiul public. Anamaria Prodan lămurește: ”Este maimuța țării?”

Anamaria Prodan lovește din nou. Frumoasa impresară a explicat care este motivul real pentru care soțul ei Laurențiu Reghecampf nu apare, momentan, în spațiul public. Toată lumea se aștepta la asta. Ce a declarat vedeta despre șansele reale ca Reghe să ajungă la FCSB.

Zvonurile conform cărora Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar divorța au reprezentat cel mai fierbinte subiect al mass-media în ultimele săptămâni. Celebra impresară a făcut lumină asupra acestei teme, asigurându-și atât fanii cât și criticii de faptul că relația dintre ea și Reghe decurge foarte bine, iar cei doi se iubesc la fel de mult ca acum 15 când au decis să își petreacă tot restul vieții împreună.

Recent, fiica regretatei artiste Ionela Prodan a fost întrebată despre motivul absenței soțului ei din sfera publică, iar Anamaria Prodan a sărit în apărarea lui Reghe, binențeles, asigurându-i pe toți că faimosul antrenor are treburi foarte importante de făcut.

„Să apar cu Reghe? Păi, trebuie să-l scot la fereastră că pe un pensionar să-l vadă poştaşul că este în viaţă când vine pensia? Păi, am cuiva de demonstrat ceva? Este maimuţă ţării, să-l scot de lesă pe plajă să facă lumea poze cu el?! Serios! Nu face bine el că dă un interviu pe an? Şi ăla cum vrea el.

Anamariei Prodan a declarat, acum ceva timp, că oamenii îi spuneau că Gigi Becali a susținut că Laurențiu Reghecampf i-ar fi infidel cu nu mai puțin de opt femei, ipoteză pe care impresara a desființat-o cu argumente:

„Lumea îmi spunea «Ai văzut ce a zis Gigi? Că bărbatul tău are de 8 ani amante prostituate». Dar unde se văd ei? Că suntem tot timpul împreună! Se văd pe telefon? Fac sex virtual?! Ce fac? Laur a fost sunat la câteva minute (n.r- după ce a declarat că divorțează) de altcineva, ce a zis acolo? Acolo ce a zis? A spus că nu știe despre ce e vorba, că e în străinătate, că nu are chef de prostiile astea și nu-l interesează. De câți ani divorțăm noi? De câți ani sună lumea și întrebă ‘Divorțezi? Divorțezi? Divorțezi?

Dacă făceam petreceri la Snagov, era și Reghe acolo. Și nu suntem swingeri ca să avem relații intime… Am auzit și asta. Se aruncă tot felul de nenorociri, eu sunt dracul de pe baltă. Toată lumea vorbește. Și e normal să vorbească pentru că sunt frumoasă, deșteaptă și am bani. Din 2005 nu a venit nimeni cu o poză, cu un film și să arate că ‘Anamaria s-a culcat cu ăla…’. N-a existat! Eu nu am vorbit niciodată aiurea, fără să îmi asum.

În perioada asta eu am deranjat foarte mult. Am avut scandal cu primarul de la Voluntari, că nu voia să-i dea toți banii lui Mutu, iar eu i-am recuperat pe toți, am avut contre cu Negoiță și după am avut ce am avut cu familia Becali. Într-un timp foarte scurt am umilit mulți ‘importanți”, a spus Anamaria Prodan la GSP Live.