Cum a reacționat presupusa amantă a lui Laurențiu Reghecampf când a fost întrebată despre relația cu el

Scandalul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf pare departe de a se fi terminat.

Impresara a făcut-o praf pe cea care se presupune că ar fi amanta soțului ei. În plus, Anamaria Prodan a negat că între Laurențiu Reghcampf și Florentina Raiciu ar fi vreo legătură.

Ea a mai spus că totul a pornit de la Gigi Becali, care a făcut o serie de dezvăluiri despre relația extraconjugală a antrenorului.

Am intrat amândoi pe Google și ne-am uitat cine e. Ți se pare că Reghe s-ar preta să se combine și să dea banii copiilor lui unor… gunoaie? Pentru mine o femeie care nu are demnitate, mândrie este… O femeie care nu a muncit o zi și care stă așa cu picioarele deschise…”, a declarat Anamaria Prodan.

„Nici măcar nu am văzut-o în viața mea. Au curs atunci subiectele… A bătut-o Prodan, i-a rupt salonul, i-a spart… o prostie! Nu am văzut-o niciodată pe femeia asta, nu am primit niciodată un telefon acasă de la femeia asta.

Acum, Florentina Raiciu a fost contactată pentru a îi da replica Anamariei Prodan, însă fosta asistentă Tv nu a vrut să comenteze întregul scandal.

În plus, impresara a mai declarat că lucrurile între ea și soțul ei sunt în regulă și că în fiecare familie există discuții.

„Lucrurile între mine și Reghe sunt în regulă. În fiecare familie există discuții. Și la noi apar discuții în contradictoriu. Și eu sunt vulcanică, toată lumea mă cunoaște. Sar calul când mă cert, dar asta sunt eu. Când m-a luat Reghecampf, așa m-a luat. Nu m-a luat de la Operă, m-a luat din fotbal.

Pentru mine, că am astăzi Ferrari și mâine altă mașină…niciodată nu cobor ștacheta, așa am fost educată. Când eu l-am luat pe Laurențiu, niciodată nu m-am uitat în conturile lui. El a trecut printr-un divorț urât, despre care nu am vorbit niciodată (…) Laur încă este un copil. Are un suflet pur. Se deschide în fața tuturor și nu încearcă să epateze”, a mai spus ea.