Un posibil divorț între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a luat cu asalt internetul. Povestea s-a complicat de când s-a aflat că există și o amantă, așa că impresara a dezvăluit de la cine a aflat, de fapt, că partenerul său s-ar iubi cu alte femei.

Anamaria Prodan a decis să spună lucrurilor pe nume și să vorbească despre relația cu soțul ei, Laurențiu Reghecampf. Vedeta nu a mai putut suporta și a explicat că toată lumea îi spunea că Gigi Becali a susținut că partenerul său are de 8 ani amante. Totuși, impresara a susținut că ea și antrenorul au stat mereu împreună, așa că infidelitatea iese din discuție în cuplul lor.

De asemenea, Anamaria Prodan a explicat că ea și soțul său mergeau și la petreceri împreună, chiar dacă de mulți ani lumea vuiește că o să își spună adio la tribunal. Mai mult, impresara s-a certat cu mulți oameni importanți în ultima perioadă, printre care și persoane din familia Becali.

„Dacă făceam petreceri la Snagov, era și Reghe acolo. Și nu suntem swingeri ca să avem relații intime… Am auzit și asta. Se aruncă tot felul de nenorociri, eu sunt dracul de pe baltă. Toată lumea vorbește. Și e normal să vorbească pentru că sunt frumoasă, deșteaptă și am bani. Din 2005 nu a venit nimeni cu o poză, cu un film și să arate că ‘Anamaria s-a culcat cu ăla…’. N-a existat! Eu nu am vorbit niciodată aiurea, fără să îmi asum.

În perioada asta eu am deranjat foarte mult. Am avut scandal cu primarul de la Voluntari, că nu voia să-i dea toți banii lui Mutu, iar eu i-am recuperat pe toți, am avut contre cu Negoiță și după am avut ce am avut cu familia Becali. Într-un timp foarte scurt am umilit mulți ‘importanți’.”, a adăugat impresara.