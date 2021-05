De ce refuză Jador să se opereze deși are dureri cumplite. A spus tot adevărul acum VIDEO

Jador are dureri cumplite la picior, după ce a suferit o accidentare destul de serios la Survivor România. Fostul Faimos a fost eliminat din competiția care se desfășoară, momentan, în Republica Dominicană. Pentru că medicul nu i-a dat acordul să se reîntoarcă pe traseu, Jador a fost nevoit să plece din concurs, spre dezamăgirea fanilor săi care-l vedeau un potențial câștigător al emisiunii.

După ce și-a rupt genunchiul în trei locuri, specialiștii i-au recomandat lui Jador să sufere o intervenție chirurgicală, dar artistul refuză vehement să ajungă pe masa de operație.

Invitat în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Jador i-a recunoscut lui Dan Capatos că amână cât se poate această operație, deoarece îi este „teamă de cuțit”:

„Sunt prost cu genunchiul. Doare puțin, dar uneori când merg, nu tot timpul. Ar trebui să ajung la operație, dar amân, mi-e frică de cuțit. Nu prea se poate amâna. Nu vreau să ajung la cuțit. Mi-e frică de operație, mi-e frică de doctor.

„Fix acum am o durere aici, dar e de la prea mult stat în picioare azi, că am muncit toată ziua. Dacă nu stau în picioare toată ziua și nu fac atât de multe lucruri într-o zi, nu mă doare chiar așa, adică sunt ok.

Sper să-mi treacă de la sine, dacă nu merg la spital. E rupt în trei locuri. Dacă face rău unor oameni, nu aș vrea să vorbesc despre asta. M-a sunat Dorian să-mi dea să mă operez”, a spus Jador la Antena Stars.