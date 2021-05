Jador a spus marele secret al Georgianei. De ce o iubește, de fapt

Adevărul a ieșit la iveală, în sfârșit. De ce o iubește, de fapt, Jador pe Georgiana Elisei. Chiar dacă nu mai sunt împreună, manelistul a declarat că frumoasa brunetă este femeia care i-a cucerit inima pentru totdeauna. De ce nu mai formează un cuplu și care este cel mai mare defect al femeii. Jador a dat-o de gol.

De când a fost eliminat de la Survivor România, Jador se află și mai mult în centrul atenției opiniei publice. Fostul Faimos a decis să vorbească, în sfârșit, despre relația cu Georgiana Elisei, iubita lui din copilărie, femeia despre care spune că este dragostea vieții sale. Chiar dacă cei doi nu sunt, momentan, împreună Jador vorbește cu drag despre frumoasa brunetă care i-a furat sufletul încă din copilărie.

Nu știu de ce, ne știm de când eram micuți. Am și lucrat împreună, am fost și colegi de facultate. Este o poveste lungă și frumoasă, doi adolescenți care s-au iubit.

Deși fanii abia așteaptă să-i vadă împreună, Jador a mărturisit care este motivul pentru care el și Georgiana nu se înțeleg. Conform spuselor manelistului, gelozia brunetei îi împiedică să fie fericiți. Fiind un artist de succes, carismatic și amuzant, Jador este obișnuit să atragă privirile domnișoarelor din jurul său, lucru care o deranjează pe Georgiana.

Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apar la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu.

Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani. Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a declarat Jador la Xtra Night Show, la Antena Stars.