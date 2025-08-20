De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante

O metodă simplă, dar surprinzătoare, a devenit virală printre gospodine și este folosită și în restaurantele profesionale. Secretul constă în două cuburi de gheață puse în tigaia în care se prăjesc ouăle ochiuri, iar rezultatul este unul spectaculos: albuș perfect gătit, fără arsuri și cu o textură ideală.

Cuburile de gheață transformă modul de gătire al ouălor

Multe persoane prăjesc ouăle ochiuri întorcându-le sau folosind ulei în exces pentru a preveni arderea. Totuși, adăugarea a două cuburi de gheață în tigaie schimbă complet procesul.

Pe măsură ce gheața se topește, aceasta produce abur, care gătește albușul delicat, fără să fie nevoie să întorci oul. Astfel, albușul rămâne aerat și uniform gătit, în timp ce gălbenușul rămâne moale și cremos.

Metoda folosită și în restaurante

Nu este doar o practică de acasă: bucătarii profesioniști folosesc aceeași tehnică și în restaurantele de top, unde atenția la detalii face diferența între un preparat banal și unul perfect.

Aburul delicat generat de cuburile de gheață permite gătirea ouălor cu precizie, păstrând albușul pufos și gălbenușul cremos, eliminând în același timp riscul de a arde tigaia sau de a lipi ouăle.

În plus, metoda simplifică întregul proces, făcându-l mai rapid și mai eficient, fără să fie nevoie de ustensile speciale sau tehnici complicate. Este un mic truc care aduce o notă de rafinament preparatelor simple, transformând fiecare ou ochi într-o mică operă de artă culinară.

Beneficiile unei prăjiri cu abur

Pe lângă faptul că ouăle nu trebuie întoarse, această tehnică oferă și alte avantaje. Aburul care se formează în tigaie păstrează textura ouălor și le face mai suculente, în timp ce tigaia rămâne curată, fără urme de ulei ars.

De asemenea, metoda permite controlul precis al consistenței gălbenușului, fiind ideală atât pentru micul dejun rapid, cât și pentru preparatele gourmet.

Această metodă simplă demonstrează că mici trucuri pot transforma complet un preparat de bază, făcând ouăle ochiuri mai aspectuoase și mai gustoase. Folosind doar două cuburi de gheață, gospodinele și bucătarii profesioniști reușesc să obțină rezultate perfecte de fiecare dată.

