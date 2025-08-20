Ultima oră
Noroc și prosperitate pentru șase zodii chinezești pe 19 august 2025. Cine sunt nativii care au parte de surprize
20 aug. 2025 | 16:23
de Violeta Badea

De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante

Sfaturi Culinare
De ce pun gospodinele două cuburi de gheaţă în tigaia în care fac ouă ochiuri. Metoda e folosită şi în restaurante
Care este motivul pentru care gospodinele pun doua cuburi de gheata in tigaia pentru oua ochiuri? Sursa foto: colaj/Profimedia

O metodă simplă, dar surprinzătoare, a devenit virală printre gospodine și este folosită și în restaurantele profesionale. Secretul constă în două cuburi de gheață puse în tigaia în care se prăjesc ouăle ochiuri, iar rezultatul este unul spectaculos: albuș perfect gătit, fără arsuri și cu o textură ideală.

Cuburile de gheață transformă modul de gătire al ouălor

Multe persoane prăjesc ouăle ochiuri întorcându-le sau folosind ulei în exces pentru a preveni arderea. Totuși, adăugarea a două cuburi de gheață în tigaie schimbă complet procesul.

Pe măsură ce gheața se topește, aceasta produce abur, care gătește albușul delicat, fără să fie nevoie să întorci oul. Astfel, albușul rămâne aerat și uniform gătit, în timp ce gălbenușul rămâne moale și cremos.

Metoda folosită și în restaurante

Nu este doar o practică de acasă: bucătarii profesioniști folosesc aceeași tehnică și în restaurantele de top, unde atenția la detalii face diferența între un preparat banal și unul perfect.

Vezi și:
Motivul pentru care omleta nu îți iese niciodată ca la restaurant. Chefii spun ca este vorba de tehnică nu despre ingrediente

Aburul delicat generat de cuburile de gheață permite gătirea ouălor cu precizie, păstrând albușul pufos și gălbenușul cremos, eliminând în același timp riscul de a arde tigaia sau de a lipi ouăle.

În plus, metoda simplifică întregul proces, făcându-l mai rapid și mai eficient, fără să fie nevoie de ustensile speciale sau tehnici complicate. Este un mic truc care aduce o notă de rafinament preparatelor simple, transformând fiecare ou ochi într-o mică operă de artă culinară.

Beneficiile unei prăjiri cu abur

Pe lângă faptul că ouăle nu trebuie întoarse, această tehnică oferă și alte avantaje. Aburul care se formează în tigaie păstrează textura ouălor și le face mai suculente, în timp ce tigaia rămâne curată, fără urme de ulei ars.

De asemenea, metoda permite controlul precis al consistenței gălbenușului, fiind ideală atât pentru micul dejun rapid, cât și pentru preparatele gourmet.

Această metodă simplă demonstrează că mici trucuri pot transforma complet un preparat de bază, făcând ouăle ochiuri mai aspectuoase și mai gustoase. Folosind doar două cuburi de gheață, gospodinele și bucătarii profesioniști reușesc să obțină rezultate perfecte de fiecare dată.

Vezi și Cum faci ouă ochiuri perfect rotunde. Nu ai nevoie de ustensile scumpe, ci de un ingredient banal!

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
Digi24
EXCLUSIV Cu cât vrea guvernul Bolojan să crească impozitul pe locuință. Anunțul făcut de vicepremierul Tanczos Barna
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Ella Vişan, complet schimbată, în ultimii ani. Concurenta de la „Insula Iubirii” este greu de recunoscut în fotografii mai vechi. Foto
Monden
acum 2 ore
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Tinerii care au sărit în fața unui TIR pe A1 trăiau o poveste de dragoste interzisă. Băiatul intrase în atenția oamenilor legii, fata fugise de acasă. De ce ar fi recurs la gestul extrem: „Probabil s-au panicat”
Știri generale
acum 2 ore
Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei
Nicoleta Luciu petrece tot mai mult timp departe de soț? Cuplul ar fi renunțat la o tradiție veche a familiei
Monden
acum 4 ore
Horia Moculescu a ajuns în scaun cu rotile. Legendarul compozitor este vizibil slăbit, fiica lui, Nidia, îi este principalul ajutor FOTO
Horia Moculescu a ajuns în scaun cu rotile. Legendarul compozitor este vizibil slăbit, fiica lui, Nidia, îi este principalul ajutor FOTO
Monden
acum 6 ore
Parteneri
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Click.ro
Cât de gravă este noua tulpină COVID-19 „Stratus” . Specialiștii atrag atenția asupra unui simptom
Mediaflux
E la fel de frumoasă, dar fanii nu au mai recunoscut-o! Îndrăgita vedetă a revenit pe scenă, după o pauză de 6 ani, și e schimbată total! După 3 nașteri, kilogramele în plus și-au spus cuvântul / FOTO
Unica.ro