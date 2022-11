Cum faci ouă ochiuri perfect rotunde. Nu ai nevoie de ustensile scumpe, ci de un ingredient banal

Cum faci ouă ochiuri perfect rotunde. Nu cumpăra matriță. Poți să le gătești perfect folosind un ingredient pe care deja îl ai, cel mai probabil, în bucătăria ta. Nu ai nevoie de ustensile performante, ci doar de un produs care te va ajuta să menții forma oului rotundă pe durata întregului proces de gătire. Vezi despre ce este vorba.

Ingredientul de care ai nevoie pentru ouă perfect rotunde

Cum faci ouăle prăjite perfect rotunde. Ouăle sunt, probabil, cele mai ușoare produse de gătit. Pot fi consumate sub diverse forme – prăjite sau fierte. Ouăle prăjite pot fi mâncate, la rândul lor, simplu sau sub formă de sandwich. Indiferent de varianta pe care o preferi, cea mai comună problemă semnalată de gospodine are legătură cu conturul oului.

Cum să menținem ochiurile perfect rotunde când le prăjim? Nu este deloc greu să faci acest lucru. Nu ai nevoie de instrumente de bucătărie sofisticate, ci doar de o paletă sau o lingură cu care să îndepărtezi ouăle de pe foc. În schimb, îți recomandăm să folosești un ingredient care îți va ușura, cu siguranță, munca.

Poți prăji ouă perfect rotunde cu ajutorul unor rondele de ceapă. Tot ce trebuie să faci este să tai ceapa sub forma unor inele de grosime medie. Așezi inelele de ceapă în tigaie și torni ouăle în interiorul acestora. Pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, îți recomandăm să accesezi prima imagine din galeria FOTO a articolului.

Pe lângă faptul că ouăle vor ieși perfect rotunde, mâncarea va căpăta și un plus de aromă. În continuare, îți vom explica cum să prăjești ouă perfect rotunde, pas cu pas. Nu vei rămâne dezamăgit! Vei folosi acest truc de fiecare dată de acum înainte.

Cum faci ouă ochiuri perfect rotunde, explicații pas cu pas

Ingrediente:

pâine feliată;

salată;

ceapă;

ouă;

maioneză.

Mod de preparare:

Se curăță și se spală ceapa. Se taie ceapa sub formă de inele de grosime medie. Se pune la încins o tigaie potrivită pentru prăjirea ouălor. Se pun două inele de ceapă în tigaie. Se sparge câte un ou în câte un inel de ceapă. Se adaugă condimente în funcție de preferințe – sare sau piper – și se lasă ouăle la prăjit. Se îndepărtează cu o ustensilă de bucătărie oul prăjit de pe foc.

Dacă respecți indicațiile de mai sus vei obține ouă ochiuri perfect rotunde. Le poți consuma sub formă de ouă prăjite simple sau le poți mânca sub formă de sandwich. Dacă cea de-a doua variantă îți sună atrăgătoare, tot ce trebuie să faci este să așezi oul înconjurat de inelul de ceapă pe o felie de pâine. Adaugă salată, maioneză și încă o altă felie de pâine. Poftă bună!