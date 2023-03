De ce pleacă, de fapt, Ioana Petric de la „Cronica Cârcotaşilor”. A dorit să se afle de la ea: „Am pus totul pe foaie”

Vestea că Ioana Petric pleacă de la Cronica Cârcotașilor i-a luat prin surprindere pe fani. După 15 ani petrecuți pe platourile de filmare ale show-ului care a consacrat-o, prezentatoarea a explicat motivul pentru care se retrage de la cârma emisiunii.

Acum 15 ani, Ioana Petric venea la Cronica Cârcotașilor și impresiona publicul cu veleitățile sale artistice, cucerindu-i pe toți în rolul ei de Bebelușă. Anii au trecut, iar actrița a ajuns la pupitrul emisiunii, în rolul de coprezentatoare.

Recent, vedeta le-a dezvăluit prietenilor săi virtuali de pe rețelele sociale motivul pentru care a decis să se retragă de la cârma show-ului de la Prima TV.

Faptul că prin munca mea am reușit să ating atâtea inimi îmi aduce o satisfacție enormă, iar dragostea pe care am simțit-o venind de la voi îmi dă putere și mă motivează să merg înainte cu încredere.

Întrebată dacă părăsește emisiunea pentru a-și întemeia propria familie, Ioana Petric a dezmințit aceste speculații și a specificat că vrea să se axeze pe noi țeluri profesionale.

„De ce? Cu siguranță nu ca să mă marit, cel puțin din câte știu eu. Dar, recunosc, m-a amuzat teribil ipoteza asta. Nu e nici o criză a vârstei, că e o decizie pe care am întors-o pe toate părțile și am calculat-o bine.

Am stat, am pus totul pe foaie, unde sunt, ce simt și unde vreau să ajung și am realizat că sunt într-o zonă de confort care mă ține la distanță de obiectivele mele. Am nevoie de o nouă provocare.

Așa am ajuns la concluzia că e mai înțelept să dau acum un pas în spate, pentru ca în viitorul apropiat să pot face un pas și mai mare înainte”, a completat fosta vedetă de la Prima TV.