„Cârcotașul” Dezbrăcatu e disperat! Ce rată lunară are la bancă și „cadoul” primit de la Hidroelectrica EXCLUSIV

„Cârcotașul” Dezbrăcatu e disperat! Codruț Kegheș, pe numele său real, a împlinit recent 51 de ani. Susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că marea lui bucurie e că reușește să achite, lună de lună, rata la bancă pentru casa visurilor sale, situată, undeva, lângă București.

Codruț Kegheș nu s-a serbat cu fast, de ziua lui de naștere.

„Nu am fost niciodată genul de persoană care să facă mare tam-tam de ziua lui. Iar pe vremurile astea, nici pomeneală de așa ceva! Mai degrabă sunt genul de copil cuminte, care stă cuminte în căsuța lui. Așa că am stat liniștit acasă!”, se confesează el exclusiv pentru Playtech Știri.

Dar, apropo de cadouri, Dezbrăcatu` ne-a încredințat, mai în glumă, mai în serios, că a primit un „cadou” pe cinste, din partea furnizorului său de energie electrică, Hidroelectrica.

„Ah, era să uit, am primit totuși niște cadouri de ziua mea. Patru facturi de la Hidroelectrica, pentru consumul meu de energie electrică. Cinci sau șase luni nu am primit nimic, din partea lor, de mă întrebam cum pot trăi oamenii ăștia fără bani. Și, deodată, am primit patru! Nu vă spun valoarea lor, dar vă asigur că nu e mică. Plus că s-a adăugat, ca un făcut, și factura de la Transgaz!”, indică Codruț Kegheș, pentru Playtech Știri.