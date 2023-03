Șerban Huidu revine la pupitrul ”Cronicii Cârcotașilor” după demisia Ioanei Petric: „E un moment special, în care emisiunea se reface” EXCLUSIV

Șerban Huidu (46 de ani) se întoarce pe micul ecran, începând de miercuri, 15 martie, de la ora 20.00. Tot la „Cronica Cârcotașilor”, de la Prima TV. „Părintele-fondator” al uneia dintre cele mai longevive emisiuni din audiovizualul românesc ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre decizia sa, care are legătură cu retragerea fostei „bebelușe” Ioana Petric din distribuția producției tv.

Șerban Huidu ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre revenirea lui la „Cronica Cârcotașilor” (Prima TV).

Șerban Huidu a reamintit cu acest prilej și „promisiunea” făcută în vara anului 2021, când a decis să se retragă în spatele camerelor de luat vederi.

„Când m-am decis să mă retrag, am și precizat că voi reveni atunci când va fi iar nevoie de mine. Din păcate, chiar e nevoie de mine, așa că îmi voi ține promisiunea făcută. Însă, lumea trebuie să știe clar că nu am părăsit niciodată emisiunea mea favorită. Am fost mereu în spatele camerelor de televiziune, alături de colegii mei!”, ne-a mai declarat vestitul „cârcotaș”.