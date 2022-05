De ce pisica se ține peste tot după tine. Motivul principal

Se cunoaște faptul că pisicile sunt cele mai iubite animale de casă, însă s-a descoperit că sunt și cele mai iubitoare. Oamenii de știință au descoperit de ce pisica se ține peste tot după noi. Așadar, care sunt motivele pentru care nu putem face un pas fără ca frumoasele animale să nu fie în preajmă.

De ce te urmărește pisica ta la tot pasul. Cercetătorii au descoperit care sunt motivele

Pisicile sunt apreciate pentru frumusețea lor exotică, precum și pentru felul în care își exprimă afecțiunea față de om. Pisica iubește omul în așa fel încât în unele momente ajunge să îl încurce, însă omul este încântat și atunci când pisica îl urmărește peste tot.

Mulți s-au întreabat de ce pisica lor îi urmărește peste tot, iar cercetătorii au descoperit mai multe cauze posibile.

Pisicile se țin și la baie după stăpâni

Multe pisici miaună frumos în timp ce își urmăresc stăpânii din dormitor până în bucătărie, frecându-și coada blănoasă de ei. De asemenea, pisica urmărește câteodată pe stăpâni chiar și la baie, privindu-i curioase în timp ce se spălă pe dinți sau chiar și atunci când face baie.

Este normal ca pisica ta să se țină după tine, mai ales că are o legătură strânsă cu tine.

Pisicile sunt foarte curioase

Pisicile sunt foarte curioase, iar proprietarul este centrul lumii ei, astfel că are sens ca ea să ne urmărească. Este curioasă de tot ceea ce faci. Vrea să știe unde te duci, de ce nu o chemi și pe ea… etc. În plus, pisica vrea accesul acolo unde de obicei i se interzice să intre.

Obișnuite cu omul, pisicile au legături puternice cu aceștia. Astfel, pisicii tale îi place să stea tot timpul cu persoana preferată.

Pisica vrea să petreacă mai mult timp cu tine

Timpul trece repede în contextul în care mergem la muncă, astfel că animalul vrea să petreacă mai mult timp alături de tine când ajungi acasă. Pisica încercă să găsească cea mai bună modalitate de a te face să o mângâi, să îi acorzi atenția.

Pisicii tale ar putea să-i fie foame

Un alt motiv pentru care ține foarte aproape de tine ar putea fi acela că pisicii tale îi este foame. Așadar, ea ar putea face asta în speranța că vei observa și o vei hrăni.

Pisica vrea să te protejeze

Ca adevărații prădători, pisicile își păzesc fiecare centimetru din teritoriu. Totuși, pentru ele nu doar casa, grădina sau unele lucruri pot deveni proprietate, ci chiar proprietarul. Astfel, pisica simte nevoia de a fi lângă tine ca să te apere în permanență.