De ce Pepe nu vrea să participe la Surviror. Artistul a vrut ca fanii să afle direct de la el

Pepe ar fi avut posibilitatea să se afle printre vedetele care au parte de experiența unică în viață de la Survivor, dar a refuzat. Care este motivul pentru care celebrul artist nu a acceptat propunerea șefilor Kanal D?

Pepe este unul din artiștii de la noi extrem de iubiți de public, iar încă de la prima apariție a reușit să rămână la fel de interesant pentru cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare sau în turnee peste tot în țară.

Dată fiind popularitatea sa și interesul pe care-l trezește în rândul românilor, ar fi putut fi una din vedetele potrivite pentru cel mai aspru proiect de la noi. Cu toate astea, juratul de la „Next Star” nu a acceptat propunerea șefilor Kanal D.

Deși este o persoană competitivă, nu a participat până acum la competiția sportivă din cauza unor condiții pe care nu le poate respecta – nu poate să stea fără telefon și se enervează foarte repede.

„Cum să trăiesc patru luni fără telefon?! Eu îmi ştiu limitele, fac urât de tot, nu mă pot abţine. Sunt om echilibrat până mă enervez sau faci mişto de mine. După aia, mă transform. De asta nici nu am vrut să particip la niciun show din asta, gen Survivor sau Asia Express. Am fost la nişte negocieri şi când am auzit că nu am mâncare, nu am telefon, nu am acces la nimic. Am renunţat! Eu trebuie să îmi fac damblalele. Trebuie să mănânc, eu mă descurc. Dar să mă lase în pace să fac ce vreau eu”

Pepe (Sursa: youtube.com – bar online)