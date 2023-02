De ce Octavia Geamănu nu doarme cu soțul în aceeași cameră. Prezentatoarea TV răspunde valului de critici: “Cât de celebră am devenit brusc”

După ce a stârnit o adevărată furtună în spațiul public cu dezvăluirile făcute despre viața alături de partenerul său de viață, Marian Ionescu, vedeta Antena 1 a răspuns criticilor. De ce Octavia Geamănu nu doarme cu soțul în aceeași cameră?

Prezentatoarea TV a stârnit un val de reacții, cele mai multe fiind critici, după ce a dezvăluit câteva dintre secretele căsniciei sale cu muzicianul Marian Ionescu. Cu toate că sunt căsătoriți de opt ani, cei doi nu dorm în aceeași cameră, fiecare având propriul său spațiu de relaxare și odihnă. Blonda a mai spus că soțul ei nu a văzut-o niciodată nearanjată, îmbrăcată neglijent sau cu oja de la mâini altfel decât perfectă.

În urma dezbaterilor pe care le-a iscat, Octavia Geamănu a publicat un mesaj în mediul online, explicând mai bine decizia de a nu dormi în aceeași cameră cu partenerul de viață.

Vedeta și-a amintit de câteva rânduri citite în adolescență, despre modul în care familiarismul poate ucide o relație, implicit dragostea.

„N-am citit vreun comentariu însă am aflat de curând despre cât de celebră am devenit brusc. În adolescență am răsfoit cărți scrise de Goethe și printre multe rânduri care mi-au rămas în minte e și cel legat de familiarismul care ucide o relație, implicit dragostea. Nu e ușor să păstrezi o relație vie, să fii îndrăgostit și după un deceniu, ori două, ori trei de omul lângă care îți petreci viața, însă eu am crescut cu convingerea că o fi greu, dar nu imposibil.

Dacă ai suficient spațiu în casă, nu e păcat să nu te bucuri de intimitate fără să fugi de partener? Să îi respecți nevoile, poate tabieturile, fără că acestea să te afecteze în vreun fel? Ce e greșit să ai spațiul tău în care să-ți aduni gândurile, să fii tu cu tine trăind în armonie cu partenerul tău? Da, cred în a păstra o urmă de mister în față omului cu care trăiești, căci sunt atâtea situații despre care chiar nu trebuie să știm.

Multe cupluri se culcă pe urechea lui „e a mea”, „e al meu”, însă nimeni nu ne aparține. Iar când alegi să îți împarți viața cu cineva, dacă i-ai dăruit-o până la a o anula pe-a ta, să nu ajungi să fii surprins când partenerul va căuta altceva. Să iubești și să fii iubit, să trăiești în armonie deplină fără prea mare efort, serios dacă nu constat că ține mult și de noroc. S-aveți noroc să fiți cu-adevărat fericiți, nu de ochii lumii, ci alături de omul pe care îl iubiți”, a încheiat Octavia Geamănu.