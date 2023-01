Ce probleme de sănătate are Octavia Geamănu de când Antena 1 a înlocuit-o de pe post. Vedeta a făcut anunțul trist EXCLUSIV

Octavia Geamănu a ținut întotdeauna la ritualul de somn, așa că nici măcar mariajul cu Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, nu a determinat-o să facă o schimbare. În ultima perioadă, vedeta Antenei 1 se confruntă cu provocări, apărute probabil din cauza situației neplăcute pe plan profesional cu care se confruntă de mai bine de jumătate de an. Ce probleme de sănătate are Octavia Geamănu de când Antena 1 a înlocuit-o de pe post. EXCLUSIV

Octavia Geamănu și Marian Ionescu sunt căsătoriți de 7 ani și au un băiețel, Andrei, în vârstă de 6 ani. Încă de la începutul relației, cuplul a optat pentru dormitoare separate. Practic, artistul nu a fost deloc deranjat de dorința Octaviei.

Fosta știristă a ținut întotdeauna să nu împartă cu nimeni spațiul de dormit și a reușit acest lucru chiar și după ce a devenit mamă.

„Dintotdeauna am dormit separat. Eu am dormit singură de când mă știu. Nici măcar cu Andrei nu am dormit. Fiecare cu camera lui”, a punctat Octavia Geamănu.