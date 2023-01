Ce au obligat-o cei de la Antena 1 pe Octavia Geamănu să facă. Prezentatoarea a dat în judecată postul TV: „Sunt singura, nu s-a mai auzit aşa ceva”

Octavia Geamănu a revenit la serviciu, după ce i s-a terminat concediul de odihnă. Prezentatoarea TV le-a povestit prietenilor săi virtuali despre cum au fost primele ei zile la locul de muncă pe anul 2023, observând cu atenție atitudinea colegilor săi.

Reacția colegilor Octaviei Geamănu când blondina s-a întors la Antena 1, din concediul de odihnă

După ce i s-a terminat concediul prelungit de odihnă, Octavia Geamănu s-a întors la Antena 1, pentru a-și îndeplini îndatoririle profesionale. Soția artistului Marian Ionescu a relatat pe rețelele sociale o parte din gândurile sale, precum și interacțiunile pe care le-a avut cu anumiți colegi.

„După multe luni (nici nu mai stiu cate) mi s-a incheiat concediul de odihna. Surprinsi ai mei colegi sa ma revada azi, dar surprinsa si eu sa discut cu unii dintre ei si sa aflu cum multi credeau ca zilele de concediu mai vechi de doi ani „se pierd”. Nu se pierde nimic pe drum daca esti inspirat sa iti notezi totul. Si eu aveam zile de concediu neluate din 2017 pe care mai mult de nevoie decat de voie le-am folosit acum. Azi, pe drumul spre redactie, simteam un gol in stomac. Vin intr-un loc unde nu ma astept sa curga lapte si miere ca-n zilele in care nu aveam un proces cu angajatorul. Cert e ca merg in continuare determinata pe acest drum. Ma intreaba multi de ce nu renunt. Insa si mai multi imi spun sa nu renunt. Eu aleg asa cum am facut-o de fiecare data, in raport cu cine sunt si ce simt. O viata profesionala cladita in mod cinstit, cu sacrificii si fara compromisuri, iti ofera o putere nebanuita. Multi cunosc acest sentiment. Nimeni nu are dreptul sa isi bata joc de cariera ta, de munca ta, de viata ta, de demnitatea ta, de onoarea ta. Ori in fata unor astfel de abuzuri (caci asa am fost educata sa le numesc de-a lungul carierei), niciodata in viata asta nu voi pleca fruntea! Cu ganduri bune tot inainte”, a scris vedeta pe rețelele sociale.

„Dacă nu lupți…îți meriță soarta”

Reamintim faptul că Octavia Geamănu a fost înlocuită la pupitrul Observatorului cu Irina Ursu. Celebra jurnalistă le-a vorbit urmăritorilor săi despre dreptul la demnitate

„Unii, foarte putini, cativa din fericire (ce-am zarit printre comentariile de aici), considera faptul de a merge inca in redactie in conditiile actuale( angajata fiind, deci daca as lipsi practic as putea fi concediata pe motiv ca lipsesc nemotivat, cu un proces pe rol, etc) ca fiind o umilinta din partea mea. In fata cui, nu se intelege.

Ori vedeti, aici intervin toate cele mentionate mai sus, plus inca ceva foarte important mentionat in Codul Civil la Art. 72. Dreptul la demnitate! Acesta e temeiul drepturilor fundamentale! Desi tine de educatie, bun simt, onoare, totusi, e mentionat in lege, ca sa stie si cel care nu stie ca :

„(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale. (2) Este interzisă orice atingere adusă ONOAREI şi REPUTAȚIEI unei persoane, fără consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.”

Majusculele îmi aparțin. Si-o dai din articol in articol pana iti dai seama ca daca atunci cand traiesti orice forma de atingere a demnitatii, nu lupti, pai, deci, cum se zice, iti meriti soarta.