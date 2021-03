De ce nu vrea Dani Oțil să facă un copil. A făcut mărturisirea chiar azi dimineață, la Neatza

Bloggerul de parenting si mama a trei copii, Ruxandra Luca, a venit azi în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani unde a vorbit despre somnul bebelușilor și cum pot fi adormiți mai ușor.

Ruxandra Luca este mama a trei copii, dar asta nu o împiedică să se descurce de minune să arate perfect și să găsească timp pentru multe activități. Dani Oțil, impresionat de sfaturile acesteia a numit-o mama ”aproape perfectă”, spunând că la patrulea copil va fi cu adevărat ”mama perfectă”.

Imediat însă în platou s-a încis o discuție în toată regula:

”Sa ne faca si noua copii. Să nu mai muncim noi”, a spus Ramona Olaru care a menționat că ea vrea o fetiță. Eu d-aia nu fac copii ca o sa am vergeturi” a glumit Dani Oțil, care a mai precizat: ”La Florin o să ii fie mai greu, ca trebuie să i-l facă direct mulatru!”, a glumit Dani Oțil.

La capitolul glume trecem și replica lui Dani Oțil, cu referire, cumva, la incidentul petrecut vineri în platoul Acced Direct, când o femeie necunoscută și complet dezbrăcată, a venit cu o mare piatră în mână ce a aruncat-o direct spre prezentatoarea Mirela Vaida.

”N-am nicio direcie in viata. Uneori mi-as fi dorit sa am directia unui om dezbracat cu o piatra in mana”, a spus acesta.

Tot într-o discuție cu celebrul blogger de parenting, Rxandra Luca, Dani Oțil a mărturisit cum era situația cu somnul când era el bebeluș.

”Mama li se plangea rudelor ca eu plangeam prea mult. Si un unchi a zis: lasa-l să planga, ca oboseste el si adoarme. După 2 ore jumate de plâns si vanat, m-a linsitit mama cumva. Nu prea ma lua mama in brate”, a spus Dani Oțil.