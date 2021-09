De ce nu se vaccinează Nicușor Dan împotriva Covid-19. A ținut secret informația până acum

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, refuză să se vaccineze împotriva virusului SARS-COV-2. A ținut secret informația până acum, însă edilul s-a hotărât să spună tot adevărul despre vaccinare și stare sa de sănătate. Care este adevăratul motiv pentru care nu se imunizează împotriva bolii Covid-19.

În cadrul conferinței de presă, organizată la împlinirea a 10 luni de mandat, primarul Nicușor Dan a aruncat bomba despre coronavirus. Acesta nu s-a vaccinat anti-Covid-19, deoarece are un motiv bine întemeiat.

Nicușor Dan nu a mai putut ascunde faptul că nu este vaccinat împotriva virusului ucigaș. Edilul Capitalei spune că aşteaptă recomandarea medicului în acest sens, singurul în măsură să-i spună dacă se poate imuniza sau nu.

Primarul Bucureștiului a fost întrebat, marți, 31 august, dacă se va vaccina anti-COVID. Acesta a precizat că o va face doar când medicul îi va recomanda, având în vedere că a avut deja coronavirus. Însă, edilul nu a oferit mai multe detalii dacă cere periodic recomandarea doctorului sau dacă îşi măsoară nivelul anticorpilor, având în vedere că specialiştii din domeniul medical spun că vaccinul anit-SARS-COV-2 poate fi administrat şi la o lună după trecerea prin boală.

„Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum bine știți, am fost în izolare în luna mai. Am fost izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat și eu, deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan, marți, în conferința de presă organizată la împlinirea a 10 luni de mandat.