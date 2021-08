Ce a făcut Dorina Lazăr după ce Nicușor Dan a readus-o în funcție. Reacția surprinzătoare (exclusiv)

Nici bine nu a reinstalat-o primarul Nicușor Dan pe Dorina Lazăr în postura de manager general al Teatrului Odeon, că deja actrița a luat o decizie radicală. În vârstă de 80 de ani, are o mare responsabilitate pe umerii ei.

Actrița Dorina Lazăr, repusă manager general al Teatrului Odeon de către actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, vrea să rămână în această funcție până când vârsta îi va permite. Iar pe de altă parte, actrița va evita, pe cât posibil, să mai primească noi roluri.

Nicușor Dan a hotărât, în primăvara acestui an, să tragă linie unuia dintre marile abuzuri ale fostului edil al Bucureștiului, Gabriela Firea. Primar în anul 2017, Firea a dat-o afară pe Dorina Lazăr din funcția de manager general al Teatrului Odeon fără niciun fel de explicaţii. Ulterior, aceeași Firea a refuzat cu desăvârșire să pună în aplicare sentința judecătorească de readucere a Dorinei Lazăr în funcție, deși actrița își câștigase acest drept în instanță.

După sentința favorabilă în instanță, Dorina Lazăr a dezvăluit public că fostul edil Gabi Firea a demis-o fără nicio explicație! Însă, tot Lazăr a lăsat să se înțeleagă că a avut și ea partea sa de vină. Se pare că refuzul de a desface un contract de muncă al unui coleg de la teatru, care avea altă orientare politică, a deranjat-o atât de mult pe Gabriela Firea, încât s-a răzbunat pe marea actriță.

La scurt timp după hotărârea luată de fostul edil, Dorina Lazăr a dat în judecată Primăria Generală, cea care patronează Teatrul Odeon, printre altele. Aceasta a câștigat procesul, plus salariul retroactiv pe 3 ani. În plus, actualul manager general al Teatrului Odeon a obținut și o despăgubire morală de 1 leu din partea lui Firea.

“Nici până astăzi nu am primit încă acea despăgubire morală. Nu ştiu ce am să fac pe tema asta, mă voi mai gândi. Însă lumea ştie că nu renunţ cu una, cu două”, a declarat Dorina Lazăr pentru Impact.

Deși și-a luat postul înapoi, marea actriță a teatrului românesc este de părere că nu este timpul să accepte noi roluri. Deși este o decizie destul de grea, aceasta este conștientă că nu mai are aceeași putere ca în tinerețe.

“Când te angajezi în noi proiecte, eşti conştient că aşa ceva îţi poate cere cinci ani din viaţă, în medie, cel puţin. Ca atare, trebuie să ţii cont şi de lungimea drumului tău, de resursele tale fizice. Mă simt excelent, fizic, dar cu părere de rău a trebuit să refuz noi proiecte. Cel mai recent mi-a venit din zona teatrului independent, dar am spus pas. Voi duce mandatul de director până la capăt, din care mai am vreo doi ani, asta mi-e clar. Însă roluri noi, nu e cazul. Trebuie să avem grijă şi de limitele noastre fizice! Dar asta nu înseamnă că nu voi mai urca pe scenă. Chiar acum, la finele lui august, suntem invitaţi o parte dintre actorii Teatrului Odeon la un festival în Moldova, dedicat marelui Grigore Vasiliu Birlic, unde vom juca o piesă mai veche de-a noastră, , din distribuţia căruia am onoare de câţiva ani buni să fac parte”, a precizat actrița.