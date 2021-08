De ce nu se mai mută Carmen Șerban în Londra. Ce s-a întâmplat cu artista

Carmen Șerban a șocat pe toată lumea când a anunțat că vinde tot și pleacă din România. Artista de manele a renunțat la aprtamentul ei de fițe din România pentru unul în Londra, capitala Angliei. Însă, planurile vedetei au fost date peste cap! Nu se mai mută din țara noastră, deoarece a intervenit o mare problemă. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu solista.

Cântăreața de manele Carmen Șerban visează să trăiască în altă țară, aproape de fanii ei, care o iubesc nespus de mult. Pentru a-și vedea visul împlinit, vedeta nu a stat prea mult pe gânduri și a pus în vânzare apartamentul de lux pe care îl are în România. S-a vândut rapid, iar cu banii obținuți pe locuința ei de fițe spera să se mute în Londra. Doar că, acum, planurile lui Carmen Șerban s-au schimbat. Artista nu mai pleacă în capitala Angliei.

După ce a renunțat la apartamentul ei de lux, pe care ea singură l-a decorat cu mobilă de fițe și accesorii scumpe, Carmen Șerban abia aștepta să se mute în Londra, acolo unde intenționa să cumpere o altă locuință. Din nefericire pentru solistă, pandemia a îngreunat procesul de cumpărarea a unei case.

Artista spune că, deși dispune de banii necesari pentru prima etapă a cumpărării unui apartament în Londra, pandemia de coronavirus i-a dat toate planurile peste cap. Din cauza restricțiilor anti-COVID impuse, piața imobiliară europeană are de suferit. Așa că vedeta trebuie să mai aștepte un timp până când va putea spune că este proprietară și în UK.

Lui Carmen Șerban i-ar plăcea un apartament cu două sau trei camere, nu o casă grandioasă, deoarece nu-și dorește o mutare definitivă din România.

”Momentan nu o să merg la Londra decât ocazional până când îmi găsesc o locuință. Acolo nu se cumpără așa ușor o locuință, sunt mai îngreunate procedurile de vizionare. Momentan, aștept cum va fi piața și voi vedea prin iarnă sau primăvară. Am vânzut unul dintre apartament ca să am un buget de început, că acolo e totul al dublu sau triplu. Oricum, acolo casele nu se iau cu banii jos, se aduce un aport financiar, după care se merge în sistem de rate. Nu caut nici teren, ncii casă, caut doar un apartament, tocmai pentru că nu vreau să mă mut definitiv acolo. Caut un apartament cu două sau trei camere pentru că peste nu mă încadrez la buget. Nu mă interesează să fac o investiție așa mare în Londra, mai bine fac în România”, a precizat cântăreața de manele Carmen Șerban la postul TV Antena Stars.

Vedeta a ales Anglia deoarece are deja drept de ședere permanentă acolo. Deși s-ar muta din țara natală, Carmen Șerban spune că nu va renunța niciodată la cariera sa muzicală.

”Eu de curând am primit și drept de ședere permanent în Anglia, deci lucrurile merg într-o direcție bună, numai că procedurile se fac în termenii lor și nu e atât de rapid. Și dacă cumpăr în Anglia, nu înseamnă că o să stau acolo definitiv. O să stau în România și o să mai merg și acolo, aici am familia, prietenii. Eu am evenimente în toată lumea, deci pot să plec oriunde să cânt. Nu renunț la meseria mea, mergem înainte de oriunde aș fi. Nu am o meserie de lucrat în fabrică, pot să cânt oriunde, pot pleca spre cântări din orice locație”, a mai spus Carmen.