De ce nu participă Romică Țociu la Asia Express. Totul a picat în ultimul moment. EXCLUSIV

Actorul Romică Ţociu şi manelistul Jean de la Craiova ar fi trebuit să pornească, pe „Drumul Împăraţilor”, chiar în aceste zile, la emisiunea „Asia Express” (Antena 1). Cei doi buni prieteni au fost însă nevoiți să amâne cu un an, cel puţin, acest vis comun. Romică ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, motivul i-a împiedicat să fie acum în Turcia, una dintre țările în care cele nouă echipe se luptă pentru marele premiu.

Romică Țociu (59 de ani), una dintre cele mai îndrăgite vedete ale micului ecran, ar fi trebuit să facă parte din distribuţia ediţiei din acest an a emisiunii “Asia Express”, difuzată de Antena 1. Numai că, lucrurile au luat o altă întorsătură.

”Nu am mai spus-o până acum, dar, fie, recunosc, chiar în aceste zile ar fi trebuit să particip la o nouă provocare, la ”Asia Express”. Stabilisem toate detaliile cu partenerul meu de echipa, Jean de la Craiova, care acceptase şi el ideea. Numai că, aşa cum se mai întâmplă în viaţă, în ultimul moment a apărut o situaţie specială pentru Jean, nişte contracte de care a trebuit să ţină neapărat seama, astfel că nu am mai putut onora invitaţia şi am renunţat, de comun acord. Sper ca producătorii să ţină minte cuplul format din Romică şi Jean. Ar fi fost distracţie maximă, vă asigur!”, a declarat Romică Ţociu, pentru Playtech.ro.